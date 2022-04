Le piattaforme di streaming sono diventate veramente popolari durante il periodo di lockdown. In molti, infatti, si sono riversati su Netflix, Amazon Prime Video, ma anche su tanti altri siti alla ricerca di un modo per passare il tempo. Netflix, in particolare, si è rivelata una fonte davvero infinita di intrattenimento dal momento che ogni giorno vengono aggiunti contenuti Tra questi troviamo “Bridgerton”, ma anche “Jane the Virgin”. Oltre alle serie televisive e ai film classici, su Netflix è possibile andare alla scoperta anche di alcuni anime e altri prodotti di animazione giapponesi molto interessanti. Tra questi merita di essere nominato “Il mio vicino Totoro”, prodotto dallo Studio Ghibli e diretto da Miyazaki nel 1988. In Italia è uscito solamente nel 2009 e molti lo hanno apprezzato parecchio.

Diverte ma fa anche riflettere questo film d’animazione per la famiglia da vedere assolutamente su Netflix con i bambini

Nel film si narra la storia di due sorelle trasferitesi con il padre in una zona di campagna nei dintorni di Tokyo. Qui le due bambine cominciano a fare la conoscenza di alcuni esseri mai visti prima, tra cui Totoro. Gli spiritelli che vivono nelle case abbandonate possono essere visti solamente dalle due bambine. Saranno proprio questi spiriti a condurre le piccole protagoniste da Totoro. Si tratta di un essere dalla forma buffa e tondeggiante che le bambine identificano come un troll. Gli appassionati di Harry Potter non facciano confusione, Totoro è molto diverso dai troll presenti nella saga del famoso maghetto.

Uno spirito buono che si occupa della protezione della natura. Totoro si rivelerà un vero amico per le sorelline e le aiuterà ad affrontare anche un momento di particolare difficoltà.

Una fiaba coinvolgente, perfetta per i bambini, ma anche per i più grandi. Infatti, si affrontano in maniera semplice temi molto importanti e attuali, come il rispetto per la natura. L’ingenuità e la curiosità dei bambini che scoprono tutto per la prima volta è uno dei motivi trainanti del film. Quindi, diverte ma fa anche riflettere questo film d’animazione per la famiglia ottimo da vedere con i bambini.

Critica

Alcuni hanno criticato questo film perché ritenuto eccessivamente lento e infantile. Nonostante questo, ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è stato inserito tra i 500 migliori film della storia dalla rivista Empire. Per quanto riguarda la critica italiana, Mereghetti gli ha dato un buon giudizio, ma anche altri ne hanno tessuto le lodi.

Il successo è stato talmente tanto che Totoro è diventato simbolo dello Studio Ghibli.