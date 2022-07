L’ultimo weekend di luglio sta per arrivare. Mancano ormai pochissimi giorni alla chiusura di un mese davvero torrido. Tutta Italia, nonostante qualche temporale delle ultime ore, ha dovuto far conto con un settimo mese dell’anno davvero di fuoco.

Agosto partirà sulla stessa falsariga e molti si augurano che non ci sia proprio adesso un cambio di rotta. È il momento delle vacanze, del tanto agognato mare. Sarebbe davvero una beffa se il tempo cambiasse in queste ore, tuttavia non vi è pericolo all’orizzonte.

Saturno retrogrado in Acquario significherà sconvolgimento per 3 segni

Per lo zodiaco saranno giorni importanti perché Saturno retrogrado entrerà in Acquario e questo porterà a diversi sconvolgimenti. In particolare per tre segni zodiacali. Uno di questi è proprio il più creativo e libero di tutti. Infatti, i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio saranno colpiti da alcune situazioni, non proprio piacevoli, che andranno a sconvolgere la loro routine. Non è un gran periodo e questo fine luglio lo testimonia ancora di più, semmai ce ne fosse bisogno. Bisogna tenere duro, perché potrebbe passare in fretta. Per intanto, è consigliabile trovare rifugio presso i propri punti fermi, famiglia e figli.

Vediamo gli altri segni

Leone sarà il segno che si avvarrà maggiormente del moto retrogrado di Saturno. I nati dal 23 luglio al 22 agosto, oltre a essere particolarmente brillanti già di per sé grazie al Sole, faranno faville nel weekend. Addirittura un incontro domenicale potrebbe spingerli ad azzardare un passo davvero inaspettato nella loro carriera lavorativa. Qualcosa per cui utilizzare l’aggettivo sconvolgente non sarebbe affatto eccessivo. Una nuova sfida professionale che andrà al di là di ciò che molti si aspettano.

A ruota del Leone, ecco il Toro. Anche per i nati sotto questo segno di terra, sarà il lavoro a essere protagonista nei pensieri del weekend. Il termine di un contratto, l’aprirsi di una nuova possibilità, la chiamata di un ex collega. Tutti eventi che potrebbero portare a una decisione, se non sconvolgente, quanto meno sorprendente. Un deciso cambio di rotta, in un momento apparentemente tranquillo.

Infine, dopo tanti giorni vissuti al massimo, ecco che il fine settimana non regalerà molte gioie all’Ariete. Qualche piccolissima crepa su un muro solidissimo, nella speranza che non sia l’inizio di un periodo nuovamente complicato come quello vissuto qualche mese fa.

Saturno retrogrado in Acquario significherà sconvolgimento per 3 segni con Leone e Toro ad attenderli in positivo. Mentre per il più originale dello zodiacale non ci sarebbe nulla di buono all’orizzonte.

