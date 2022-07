Agosto è ormai alle porte. Ancora pochi giorni e inizierà il mese che per molti significa vacanza. Che sia mare o lago poco importa, collina o montagna idem. Basta evadere dalla quotidianità per qualche settimana. Cercando il relax, il riposo e, perché no, qualche avventura interessante.

Per molti single, la vacanza è un momento per provare a essere più disinvolti e sbarazzini. Sia gli uomini che le donne, nel mese di agosto, sono più disponibili a relazionarsi. Certe mete, pensiamo all’Emilia Romagna, a Ibiza, a Formentera, a parte della Sardegna, favoriscono davvero la nascita di relazioni. Magari effimere, o magari da coltivare nei mesi successivi. Quali miglior occasioni, allora, per divertirci un po’ con un simpatico gioco delle coppie tra segni, per scoprire affinità e armonie. Non solo, anche persone, magari, da cui star lontani per evitare guai.

Partiamo da uno dei segni più fortunati di questa estate 2022. Stiamo parlando dell’Ariete. La magia, per i nati dal 21 marzo al 21 aprile, sarà da ricercare in due differenti vie. La prima, con Leone, all’insegna del coraggio e dell’intraprendenza. La seconda, con Sagittario all’insegna dell’effimero e dell’avventura. Di conseguenza, se si volesse qualcosa di solido, più facile costruirlo con i nati dal 23 luglio al 22 agosto.

Il gioco delle coppie dell’oroscopo di agosto premia questi segni zodiacali

Passiamo quindi ai Gemelli. Qui c’è un segno in particolare da inseguire a tutti i costi. Stiamo parlando di quello più creativo dello zodiaco, ovvero l’Acquario. Tra i due, potrebbe nascere una sintonia davvero da pole position. Sperando, poi, che uno dei due non faccia la fine di Leclerc a Le Castellet nel Gp di Francia, ovvero contro il muro. Anche perché, per i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio, l’affinità più alta potrebbe non essere con Gemelli, ma con la Bilancia. Tra i due segni, ad agosto, potrebbe davvero scoccare una scintilla importante.

Attenzione, però, al triangolo, perché la Bilancia potrebbe attrarre molto anche Gemelli, per una sfida davvero interessante, magari da disputarsi su qualche meravigliosa spiaggia italiana.

Pesci e Cancro potrebbero poi far nascere la coppia dell’estate, con prolungamento, però, anche in autunno e inverno. Una vera e propria passione reciproca che potrebbe consumarsi ben oltre il mese di agosto. Lo Scorpione proverà a insidiare i Pesci. Se sarà solo per un’avventura, il Cancro potrebbe non considerarlo, per costruire qualcosa di duraturo con i nati dal 20 febbraio al 20 marzo.

Il gioco delle coppie dell’oroscopo di agosto, dunque, potrebbe premiare alcuni segni in particolare. Tuttavia, non è detto che gli astri si sbaglino, quindi, prendiamo il tutto con un pizzico di ironia.

Lettura consigliata

Agosto inizia col botto per 4 segni che saranno i più fortunati del mese