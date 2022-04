Ultimo giorno di aprile, che anticipa una Festa dei lavoratori che, quest’anno, cadrà di domenica, scontentando così chi avrebbe voluto un giorno in più di vacanza. Niente ponte, dunque, ma le iniziative per il Primo maggio andranno comunque in scena. A partire dal concerto tradizionale, che, dopo due anni, tornerà a svolgersi nella splendida cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Per chi deciderà di trascorrere la domenica nella capitale, quindi, una possibilità in più tra cui scegliere.

Concentriamoci ora sull’oroscopo e su quello che diranno le stelle per questi due giorni. Continua il momento non proprio luminoso per Ariete. Dopo tre mesi e mezzo di ottime notizie, adesso il vento pare proprio essere girato. Fino a due weekend fa, nulla sembrava poter fermare la sua ideale corsa. Adesso, invece, pare che tutto gli vada contro. I primi dissapori in amore, e ora anche il lavoro contribuirà a inasprire il periodo. Infatti, sarà un fine settimana all’insegna dell’irascibilità. Il nervosismo dei problemi coniugali è arrivato anche in ufficio. Improvvisamente, Ariete è passato dall’euforia alla delusione. All’orizzonte non paiono esserci svolte. Non è detto che questo periodo passi rapidamente così come è arrivato, bisogna armarsi di sana pazienza.

Altro che Festa del lavoro per l’irascibile Ariete, fine settimana con valigie pronte per il Toro e scelta difficile per questo segno zodiacale

Chi invece celebrerà al meglio questo weekend è il Toro che, probabilmente, lo trascorrerà fuori sede. Zaino in spalla o trolley in macchina o in aereo, poco importa. È giunto il momento di un meritato relax, magari con qualche giorno di ferie a prolungarlo. Una pausa rigeneratrice è quanto ci vuole, dopo alcune settimane non particolarmente brillanti. Meglio partire da soli che con una compagnia così così. Se la scelta della meta dovesse rivelarsi complicata, bisognerebbe lasciare ogni discussione e privilegiare ciò che il Toro preferisce. Quindi, valigia pronta e si parte. Magari mettendosi in macchina senza destinazione e ricercandola durante il viaggio.

Sarà un weekend ostico anche per l’Acquario. Questo creativo segno d’aria, infatti, è chiamato, nell’imminente futuro, a una scelta importante, che merita un periodo di riflessione. Di conseguenza, quale momento migliore del sabato e della domenica per pensare in santa pace? Magari passeggiando in bicicletta o camminando, o semplicemente stando seduti sul divano, intervallando il pensiero a un buon libro. Tra poco potrebbe arrivare il momento chiave dell’anno e non bisognerà farsi trovare impreparati. Quindi, sarà importante sfruttare ogni periodo di stacco per riflettere bene sull’immediato futuro.

Dunque, altro che Festa del lavoro per l’irascibile Ariete, con il Toro pronto a partire per un weekend di relax e cultura. Mentre Acquario si dovrà prendere il giusto tempo per riflettere su una scelta importante. Tre modi diversi, quindi, di celebrare il fatidico Primo maggio.

