Stanno scalando le classifiche questi bestsellers da leggere tutti d’un fiato

La lettura è come se fosse un Mondo parallelo, tutto da esplorare. Gli occhi scorrono sulle frasi, da sinistra verso destra, e ogni parola lascia spazio all’immaginazione. Entriamo in un luogo che, forse, esiste solo nella nostra mente, in quanto creato da noi.

La descrizione precisa e minuziosa dei luoghi, dei personaggi e delle avventure ci rendono protagonisti. Come se fossimo noi stessi i personaggi del racconto che stiamo leggendo. Insomma, la lettura stimola la nostra fantasia.

Oltre a questo, rappresenta un ottimo modo per ampliare il nostro bagaglio culturale, nonché uno dei rimedi consigliati, anche dalla scienza, per allenare la mente e migliorare memoria e concentrazione. Esistono diversi generi, ognuno con delle proprie caratteristiche.

C’è il genere romantico, adatto a chi è sognatore e sentimentale, per tutte le età, poi vi è il genere fantasy, di cui la saga di Harry Potter è un’eccellenza, e poi il genere thriller, amato da tutti. Chiaramente vi sono altri generi, ma questi 3 sono quelli più ricercati.

Tra i thriller uno scrittore di spicco è Glenn Cooper, il quale è l’autore della trilogia che ha tenuto i lettori con il fiato sospeso. La saga de La Biblioteca dei morti ha riscontrato un enorme successo. L’autore è tornato con un altro libro emozionante, dal titolo La quarta profezia.

Ma se si pensa al giallo un autore che non si può non menzionare è Jeffery Deaver che, con la sua La mappa nera ci terrà incollati alle pagine.

I più venduti

Stanno scalando le classifiche questi bestsellers da leggere con il fiato sospeso. Di nuova uscita, considerato il giallo dell’estate, La quarta profezia è un capolavoro che racconta l’ultima profezia custodita da Lucia, la ragazza alla quale è apparsa la Madonna.

Dal racconto si evince che questo mistero di Fatima, però, potrebbe essere quello più spiacevole tra tutti. Un mistero che, però, andrebbe rivelato e che potrebbe avere conseguenze catastrofiche per l’intero Pianeta.

Avvincente, enigmatico e ricco di colpi di scena, siamo sicuri che, anche questa volta, Glenn Cooper non ci deluderà.

Stanno scalando le classifiche questi bestsellers da leggere tutti d’un fiato

Un altro grande autore del giallo, Deaver, ha pensato bene di scrivere un romanzo basato su segreti oscuri, che non vedremo l’ora di scoprire. Il protagonista è inseguito da una società che recluta dei delinquenti al fine di ottenere degli scopi.

Il protagonista, così, si ritrova a dover combattere questa sfida recuperando una mappa, disegnata da suo padre, da decifrare al fine di svelare tutti i segreti di questa società. Cosa succederebbe se questa mappa dovesse giungere alle persone sbagliate?

Lettura consigliata

Un libro bestseller molto emozionante dalla storia coinvolgente che ci terrà incollati alle pagine