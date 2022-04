Probabilmente avremo chiesto svariate volte ai nostri parrucchieri di fiducia di fare qualcosa per rendere i nostri capelli più voluminosi, eliminando l’effetto sottile che appiattisce tutta la chioma.

Spesso si tratta del tipo di capello, più sottile e fine, altre volte è questione di indebolimento. A causa di tantissimi fattori potremo trovare i capelli particolarmente sfibrati, radi, cercando e ci ostiniamo a provare mille prodotti per cercare di rinvigorirli. Sicuramente alcuni prodotti professionali, e i trattamenti specifici, sarebbero efficaci e potrebbero aiutare a renderli folti e luminosi.

È vero anche, però, che prima dovremo capire se c’è un motivo di fondo se la chioma non ha una bella cera. Anche l’alimentazione è un aspetto da tenere in considerazione, perché certi cibi potrebbero favorire un certo benessere e un aspetto raggiante.

Capelli folti e spessi non solo con semplici tecniche per aumentare il volume ma anche 4 ingredienti naturali ricchi di nutrienti

Di fatto esisterebbero delle vitamine e minerali che renderebbero i capelli più forti e vigorosi, assicurando una crescita sana. Se li nutriamo per bene, potremmo aumentare le possibilità di avere dei capelli invidiabili, come da copertina.

Certamente ci sono dei rimedi per dare quell’effetto tanto ambito, oltre a usare prodotti di qualità adatti al tipo di cute e capello. Ad esempio, fare un semplice massaggio sulla testa con i polpastrelli stimolerebbe la circolazione e quindi donerebbe più volume e lucentezza.

Proteggiamoli, poi, dal freddo o dall’eccessivo caldo, per evitare che possano diventare particolarmente secchi. Proprio per questo è importante idratarli e non eccedere con piastre e pieghe estenuanti, piuttosto assecondiamo anche con dei tagli l’andamento naturale.

Coccoliamo l’intera capigliatura con dei semplici ingredienti, che contengono diversi nutrienti utili ad idratare.

Quindi, potremmo avere capelli folti e spessi non solo con semplici accortezze, ma anche con alcuni rimedi casalinghi, come, ad esempio, l’avocado. Noto frutto esotico, utilizzato largamente in cosmetica, è particolarmente ricco di vitamine e acidi grassi. Sarebbe utile, perciò, a dare vigore ai capelli danneggiati. Uniamo quindi la polpa di mezzo avocado con 2 cucchiai di olio d’oliva e facciamo un impacco da tenere in posa per 30 minuti.

Altri 3 rimedi

Per annullare l’effetto secco e spento e rinfoltire i capelli potremmo impiegare il rosso dell’uovo, che idrata e sarebbe adatto a contrastare il crespo. Distribuiamolo per tutta la lunghezza e lasciamolo agire per 15 minuti per poi effettuare un classico shampoo.

Anche l’olio essenziale al rosmarino sembrerebbe essere adeguato a ridare forza e aiuterebbe rendere più spesso e resistente il capello, limitando la rottura. Aggiungiamolo allo shampoo che usiamo solitamente, utilizzando massimo 5 gocce per volta.

Infine, potremmo ricorrere alla farina d’avena, che ispessisce il capello. Versiamone 5 cucchiai in una pentola con un litro d’acqua e portiamo in ebollizione. Filtriamo il tutto e facciamo una maschera non appena sarà freddata, distribuendo su tutti i capelli.

