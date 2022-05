Gli insetti sanno essere molto fastidiosi e in primavera tornano a popolare le aree verdi e ad avvicinarsi alle nostre case. È normale dunque notare una presenza maggiore di animali come vespe e calabroni, che possono tormentare le nostre serate all’aperto. Tuttavia, questi animali, seppure noiosi, non sono dannosi per le nostre piante. Invece, sfortunatamente ci sono insetti che possono mettere a rischio le colture. Tra questi ci sono le cimici, che succhiano la linfa alle piante danneggiando in modo irreparabile anche i frutti. Inoltre, le cimici possono anche trasmettere alla pianta virus, funghi e batteri.

Ecco perché è importante trovare dei rimedi per risolvere questo problema. Oltre che ricorrere a prodotti chimici, possiamo provare ad utilizzare prima dei semplici rimedi naturali. Tra i più conosciuti ci sono aglio e peperoncino, che sono degli straordinari antiparassitari utili contro molti insetti. Oggi sveleremo altri 4 prodotti naturali molto efficaci per eliminare le cimici e proteggere le nostre piante.

Per eliminare le cimici dalle piante dell’orto, oltre ad aglio e peperoncino proviamo questi 4 comuni prodotti naturali davvero strepitosi

Se c’è un prodotto presente nelle case di quasi ognuno di noi è il sapone di Marsiglia. Molti lo usano per lavare il bucato, ma gli usi alternativi di questo straordinario prodotto sono numerosi. Per proteggere le nostre piante dall’attacco delle cimici, possiamo usare il sapone di Marsiglia e creare un formidabile prodotto repellente. Sciogliamo 20 g di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie in un litro d’acqua e vaporizziamolo sulle piante. Possiamo ripetere l’operazione più volte, fino a che vedremo scomparire le cimici. Inoltre, possiamo utilizzare questo rimedio anche ad azione preventiva.

Un altro prodotto molto efficace contro questi insetti è il sapone molle potassico, usato in agricoltura biologica anche contro gli afidi e la cocciniglia. Basterà usarlo come nel caso del sapone di Marsiglia ed eliminerà velocemente le cimici che rovinano le piante.

Olio di neem e menta

Contro le cimici è ottimo anche l’olio di neem. Possiamo usarlo diluito nell’acqua oppure unire la sua azione a quella del sapone molle potassico. Aggiungiamone 10 millilitri ogni litro d’acqua per dire addio alle cimici e proteggere così le nostre colture. Per rendere ancora più efficace la sua azione, usiamo anche qualche goccia di olio essenziale alla menta. Le cimici, infastidite, non oseranno avvicinarsi alle piante.

Macerato di tabacco

Infine, per eliminare le cimici dalle piante dell’orto una buona soluzione è il macerato di tabacco. Possiamo usare il tabacco delle sigarette o del sigaro e farlo macerare in mezzo litro d’acqua per almeno 48 ore. Dopo aver filtrato il macerato, potremo usarlo come insetticida naturale. Se necessario, ripetiamo l’operazione dopo 10 giorni.

