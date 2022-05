Per molte donne i capelli sono una parte fondamentale del proprio corpo e averli sempre ben curati e sistemati è quasi una priorità. Per nutrirli spesso perdiamo ore e ore in bagno, applicando impacchi e sperimentando ingredienti naturali in grado di eliminare piccoli difetti, come il temuto effetto crespo.

Chi mantiene dei tagli corti e alla moda potrebbe essere più agevolato, perché con poche e semplici mosse avrà un’acconciatura perfettamente sistemata. Chi, però, non vuole assolutamente rinunciare alla chioma lunga, spesso deve fare i conti con lo specchio per vederli domati. In preda alla disperazione pensiamo che l’unica soluzione plausibile sia correre dal parrucchiere.

Ringiovaniscono il viso e sono di tendenza queste 2 acconciature semplici e veloci adatte ai capelli lunghi e da sfoggiare anche alle cerimonie

Per essere alla moda e apparire anche più giovani potremmo optare, ad esempio, per svariati tagli, che al momento stanno letteralmente spopolando. Dovremmo anche rivedere la tinta per sceglierne una più moderna e di tendenza che possa risaltare il nostro colorito e valorizzare il viso.

Se, però, non abbiamo né tempo né voglia di stare troppe ore per fare una piega, certe pettinature potrebbero farci risparmiare tempo e dare dei risultati eccezionali. Che si tratti di fare una commissione in città o di partecipare a un importante e formale cerimonia, per non sfigurare, armiamoci di qualche forcina, un elastico e un pettine e proviamo queste acconciature.

Tra quelle che ringiovaniscono il viso e sono di tendenza, non possiamo farci sfuggire la treccia “boho”, facilissima da realizzare e adatta a qualsiasi occasione. La protagonista indiscussa dell’estate sarà questa semplice acconciatura versatile, che ha già conquistato diverse celebrità. Si ispira ad uno stile francese retrò ed è caratterizzata dall’effetto asimmetrico. Scelta anche negli anni ’70 dagli hippy e poi riproposta negli anni ’90.

La treccia parte dal basso e prosegue morbida su un lato della spalla, per poi essere fermata da un elastico sottile e fine. Impreziosita con qualche fermaglio luccicante, potremo sceglierla anche in occasione di matrimoni o comunioni. Con riga centrale o laterale riuscirà a domare anche i capelli lunghi e ingestibili, soprattutto se non abbiamo il tempo di sistemarli a dovere.

La coda alta per avere l’effetto lifting

Per sembrare decisamente più giovani la coda di cavallo alta è la scelta vincente, soprattutto perché potremo avere un naturale effetto lifting, tirando adeguatamente tutta la chioma. La tendenza del momento si chiama “bubble ponytail” perché con dei piccoli e impercettibili elastici dovremo creare delle bolle sulla coda lunga. Una volta inseriti gli elastici o i fiocchetti, poi, solleviamo la porzione di capelli per dare volume alle “bolle” che avremo creato. Un’acconciatura divertente e mai monotona, per non fare sempre il solito chignon o coda bassa.

Approfondimento

I tagli di capelli che ringiovaniscono a 50 e 60 anni adatti a tutte le chiome per essere sempre alla moda