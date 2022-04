La tendenza sui nuovi tagli di capelli che sta conquistando i volti più noti, del grande e piccolo schermo, è quella di lasciarli più naturali possibili, assecondando il tipo di capello.

Se per l’inverno abbiamo visto sfilare tagli più rigidi e geometrici, perfettamente sistemati, adesso sempre di più s’impone uno stile più “selvaggio”. Anche perché con il caldo e il mare, non sempre possiamo pretendere lunghe ore di pieghe per sistemare alla perfezione l’acconciatura, dimentichiamo piastre e arricciacapelli e valorizziamo l’andamento naturale.

Il taglio corto non è più sinonimo di vecchiaia, anzi sembra togliere anche qualche anno dalla carta d’identità, soprattutto con le nuove proposte. Scartiamo i tagli monotoni lunghi e senza forma e prediligiamo quelli medi, più o meno scalati.

I tagli di capelli per chi vuole apparire più bella e affascinante e come valorizzarli con queste nuove tinte alla moda

Quindi, niente paura, diamo un taglio netto alla nostra chioma, anche per favorire una crescita folta e regolare.

A 50 anni, per un effetto lifting naturale, che ringiovanisce il viso, puntiamo per l’affascinante taglio pixie cut rivisto. È arricchito in base alla forma del viso per valorizzarlo ad arte, con l’aggiunta di ciuffi laterali, frangia, più morbido ed elegante.

Il long bob è ancora in auge, ma decisamente meno netto, per un risultato più volumizzante, grazie ad adeguate scalature. Sempre abbinato a frange a tendina o anni ’70 che incorniciano il viso risaltandolo, basta che non risulti mai eccessivamente pesante e monotono.

Invece chi vuole mantenere una lunga chioma, basterà sfoltire qualche ciocca per ottenere una capigliatura ondulata da surfista, ovvero un po’ scombinata e lasciata al caso. Ci vorranno pochi minuti per farli, dividiamo i capelli in due ciocche e arrotoliamole su sé stesse, come a volerle “strizzare” e puntiamo il phon. In alternativa, facciamo due classiche trecce e dopo un’ora sleghiamole per avere delle onde perfette.

I colori dell’estate

Sarà importante scegliere i tagli di capelli per chi vuole apparire seducente in poche mosse, ma sarà ancora più decisivo selezionare la tinta giusta, che riveli la nostra essenza risaltando la nostra bellezza.

La moda del momento indica che i colori del tramonto saranno quelli vincenti, giocando sempre con colpi di luce e varie sfumature tono su tono. Quindi il biondo tenderà a diventare un beige, bronzo, burro o vaniglia, anche su base più scura, ma sempre dai toni freddi.

Rame, cenere e oro per illuminare con originalità e dare grande stile al look, valorizzando anche chi ha dei meravigliosi capelli rossi.

Chi vuole mantenere un colore più scuro dovrebbe comunque optare per quelli luminosi, tendente al cioccolato, caffè o caramello, magari con qualche richiamo più chiaro.

