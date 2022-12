Saremo le più belle della festa anche a 50 anni con queste scarpe eleganti ma anche comode

Le scarpe sono una parte importante dell’outfit da sfoggiare a Natale o a Capodanno. Per molti si susseguiranno feste, pranzi e cene che necessiteranno delle giuste calzature

Il periodo di Natale è finalmente arrivato, per molti il più bello dell’anno. Tra chi ama destreggiarsi in cucina e chi, invece, predilige scegliere i regali è un momento che rende felici molti. Saranno molto emozionanti anche coloro che adorano creare outfit eccezionali tra lustrini, paillettes e maglioni natalizi.

Non si tratta solamente di eleganza ma anche di fantasia e buon gusto. Riuscire a creare abbinamenti innovativi e diversi dal solito permetterà di farci spiccare tra amici e parenti. Oltre agli abiti, però, sarà molto importante riuscire a scegliere correttamente le calzature da indossare durante pranzi e cene natalizi. Non solamente tacchi ma anche scarpe più comode ma ugualmente eleganti.

Oggi si cercherà di capire quali sono le scarpe da indossare proprio durante le feste natalizie e per la sera di Capodanno. A seconda dell’occasione, infatti, si potrà optare per sandali, décolleté, stivali, stivaletti e molte altre.

Con le scarpe giuste saremo le più belle della festa anche a 50 anni

Un evergreen per le feste sono le décolleté con tacco alto da portare a una cena o a una serata. Ottime per chi ama e riesce a indossarle mentre andrebbero evitate in caso di problemi ai piedi.

Si potranno anche scegliere modelli con il plateau che ci renderà più semplice la camminata e limiterà il dolore ai piedi. Per quanto riguarda il colore ottimo il rosso ma anche il nero o l’argento, perfetti i glitter.

Chi non ha dimestichezza con i tacchi molto alti, invece, potrà optare per quelli con tacco medio sui cinque centimetri. In ogni caso sono così semplici e raffinate che metteranno quasi tutte d’accordo.

Sempre di tacchi si parla quando si tratta di sandali. Si potranno indossare con o senza calze, nel caso in cui si vogliano utilizzare i collant meglio sceglierle nere per ricreare un tono su tono. Ottimi i sandali gioiello da portare proprio in questo periodo. Tutte calzature perfette per le più giovani ma anche per signore di 50 e 60 anni.

Stivaletti

Si potranno utilizzare stivaletti con o senza tacco da abbinare a vestiti lunghi o a pantaloni palazzo. Anche gli stivaletti, infatti, si potranno scegliere gioiello o luccicanti grazie a lustrini e paillettes.

Tra gli stivali, meno eleganti ma perfetti per le donne che amano sdrammatizzare look importanti, gli anfibi. Ideali anche nel caso in cui si dovesse trascorrere il tempo all’aperto la notte di Capodanno. In questo caso tra gli stivali più gettonati troviamo anche quelli con pelliccia e simili. Quindi, saremo le più belle della festa anche a 50 anni con scarpe basse o alte.

Cosa comprare

Tra le scarpe da indossare durante le feste troviamo gli UGG mini o ultra mini a circa 200 euro. Ancora sandali gioiello di Zara a circa 60 euro oppure stivali con tacco scontati a 36 euro. Non mancano le ballerine a circa 46 euro sempre sul sito di Zara.