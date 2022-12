Cosa regalare ad un’amica che ama le piante con un regalo che la stupirà lasciandola senza parole

Occuparsi dei regali di Natale, spesso, può apparire un compito noioso e difficile. Molto semplice capire cosa regalare se si conoscono i gusti della persona in questione. Per chi ama le piante, infatti, niente di meglio di questo innovativo modo di fare crescere le nostre amiche verdi.

Il Natale si avvicina e questo significa che siamo in tempo di regali. Cercare di non arrivare all’ultimo è importante per evitare stress. I regali andranno fatti tenendo conto della personalità di chi li riceverà e dalle loro passioni. Molto importante evitare di regalare libri a chi non legge o gioielli a chi non li porta. Fare un regalo può sembrare un qualcosa di semplice ma è una tra le attività più complesse in assoluto. Per togliersi dall’impiccio oggi si andrà a capire quale potrebbe essere un buon regalo per un’amica che ama particolarmente le piante.

Per evitare le classiche Stelle di Natale che deperiranno in breve periodo si consiglia di scegliere un altro tipo di pianta. Oltre alla Felce o all’Anturium si potranno scegliere piante particolari dalle radici a vista. Si tratta di piante da interno che, invece della terra, necessiteranno solamente di acqua. In molti negozi specializzati sarà possibile acquistare piante coltivate in idrocoltura, tecnica innovativa e molto scenografica.

Cosa regalare ad un’amica che ama le piante per stupirla

Quando andremo a scegliere il regalo ci troveremo di fronte a dei vasi trasparenti con radici in vista, molto scenografici e decorativi. Si potranno scegliere moltissime varietà di pianta dal momento che quasi tutte si adattano alla coltivazione idroponica. Tra le più gettonate troviamo la Monstera, la Calathea ma anche il Giglio della Pace o il Pothos. Una volta scelta sarà importante ricordarsi di aggiungere acqua, circa due volte all’anno andrà cambiata completamente.

Per evitare la nascita di alghe nel contenitore, tuttavia, si consiglia di utilizzare dei prodotti appositi, ottimo anche un pezzo di carbone proveniente dalla legna. Chi ha manualità e affinità con il mondo delle piante potrà provare a crearsi un angolo verde con radici a vista partendo da una talea. Procedere sarà davvero semplice e veloce dal momento che sarà sufficiente tagliare un rametto dalla pianta madre e metterlo in un contenitore in vetro colmo d’acqua. La regola sarà quella di lasciare il rametto nel contenitore fino a quando non saranno spuntate le prime radici. Come si è visto la procedura è la medesima seguita per le talee di piante da sistemare nel terriccio.

Cosa comprare

Ma tornado all’argomento principale, invece, ci saranno diverse tipologie di piante con radici in acqua. Se ne potranno acquistare da tutti i prezzi anche nei negozi online. Da Maison du Monde è disponibile il Syngonium a 48 euro, ancora Interflora vende una Clusia a 39 euro. Sul sito di Lezio, invece, si troveranno Anthurium a 38 euro Philodendro al medesimo prezzo. Ecco, quindi, cosa regalare ad un’amica che ama le piante.