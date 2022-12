Relax, pace e divertimento tra Santo Stefano e Capodanno nelle 2 terme che stanno spopolando

Gli italiani più abili nella navigazione su Internet hanno prenotato qualche mese fa delle splendide occasioni tra Santo Stefano e Capodanno. Scopriamo di quali stiamo parlando.

Se vogliamo invece cercare una last minute adesso, non solo rischiamo di non trovare posto, ma anche di vedere i prezzi decisamente lievitati. Eppure, ci sono delle mete, come quelle termali che i nostri connazionali amano in maniera particolare anche per smaltire pranzi e cene di Natale. In molte cittadine termali classiche del nostro Paese, come Abano, Montecatini e Sirmione, si segnalano alberghi e strutture ricettive al completo. Ma se siamo alla ricerca di una location alternativa che possa ospitare anche noi, ecco qualche idea della nostra Redazione.

Non solo mercatini ma anche terme e relax

Parlare adesso di Merano e del Trentino-Alto Adige, vuol dire quasi sempre pensare ai tradizionali mercatini di Natale. Magari con l’ambiente splendidamente incorniciato nella neve, per un paesaggio suggestivo davvero eccezionale. Eppure, gli amanti delle terme, sanno benissimo che Merano può ospitare il turista anche nelle sue splendide terme locali. Ricordiamo che lo stabilimento termale comunale non conosce chiusura ed è aperto anche a Capodanno. Ricordandoci ovviamente di consultare sui siti locali gli orari di apertura. Attenzione alle tante offerte che possiamo trovare anche consultando i volantini dei principali supermercati e discount italiani e delle agenzie di viaggio a loro collegate. Magari proprio facendo la spesa negli store più economici del momento!

Relax, pace e divertimento tra Santo Stefano e Capodanno nelle 2 località termali del momento

Altra meta che in questo periodo dell’anno è molto frequentata dagli italiani ma per altri motivi, è la Slovenia. Siamo spesso attratti dai casinò e dalle sale gioco, ma non dobbiamo dimenticare che a due passi dall’Italia ci sono davvero delle strutture dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Molto apprezzate soprattutto dai turisti tedeschi e austriaci sono le terme di Olimia. Incredibilmente raccolte in un parco ricco di vegetazione, cascate, giochi di luce e scenari romantici, qui potremmo trovare dei pacchetti relax davvero interessanti. E attenzione che il “plus” potrebbe venire dalla possibilità di accedere alle terme anche durante la notte.

Le offerte degli operatori del settore

Booking, Trivago e gli altri operatori del settore offrono ancora parecchi posti disponibili in hotel, B&B, affittacamere e appartamenti della zona. Relax, pace e divertimento tra Santo Stefano e Capodanno nelle 2 terme che stanno spopolando tra gli amanti del settore. E per gli italiani che hanno invece voglia di trasferirsi all’estero per godersi un meritato riposo, ecco qualche Paese alternativo davvero interessante!