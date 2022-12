Ecco i piatti tipici e tradizioni culinarie della Regione Basilicata per le festività natalizie

La cucina durante le feste è sempre piena di gente. Ma quali sono i piatti tipici e tradizioni culinarie della Regione Basilicata? Ecco le pietanze lucane da cucinare durante le festività natalizie.

Tutti i lucani sanno cosa si mangia in Basilicata a Natale ma non tutti i cittadini d’Italia ne sono a conoscenza. Oggi presentiamo quali sono le tradizioni del Natale di questa Regione, la quale vanta una cucina gustosa, classica e tipica del territorio, nonché umile.

Oltre a cosa fare a Natale in Basilicata e come si può festeggiare questa giornata indimenticabile, si possono cucinare piatti tipici della zona, solo ed esclusivamente per le festività natalizie: proprio come la tradizione vuole, insieme a famiglia, amici e amore. Cosa c’è di meglio di un buon piatto tipico della zona che si ripete di anno in anno e che rappresenta le feste natalizie?

La tradizione della Basilicata identifica i gusti del posto. Infatti, in tutti i luoghi dell’Italia e del Mondo intero si trovano tradizioni culinarie che sono diverse e sono caratteristiche della zona. Ogni piatto ha un nome in dialetto, ma li riporteremo in italiano per far comprendere al meglio al lettore i nomi precisi dei piatti tipici lucani natalizi.

Ecco i piatti tipici e tradizioni culinarie della Regione Basilicata da non perdere

La tradizione culinaria lucana vuole che ogni anno si ripresentino i classici dolci e salati da secoli e secoli. Si tratta di piatti tipici che tutti mangiano durante le feste di Natale in Basilicata. Tra cui:

frittelle salate;

panzerotti o fagottini (calzoncelli con ceci e cacao);

(calzoncelli con ceci e cacao); cartellate o crespelle (chiamate in vari modi in base alla zona);

(chiamate in vari modi in base alla zona); pastarelle (dolci a forma di palline con decorazioni).

Tradizione lucana delle feste di Natale

Cosa si mangia in Basilicata a Natale? Uno tra i dolci lucani che non può mai mancare nelle feste natalizie è il pane dolce alle mandorle. Si propone durante la Vigilia di Natale e si mangia, appunto, alla cena del 24 dicembre. Dunque, ecco i piatti tipici e tradizioni culinarie della Regione Basilicata.

Spesso, il vicinato si riempie di doni e regali simili, ossia con vassoi pieni dei dolci e salati tipici lucani di Natale. Inoltre, in Basilicata, a Matera, vi sono i mercatini di Natale ma sul posto si possono assaggiare le migliori pietanze natalizie della Regione Basilicata.