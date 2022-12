Con questi 2 primi piatti facili e veloci da preparare a Natale o Capodanno faremo felici gli ospiti

Pranzi e cene delle festività all’insegna dei primi piatti. Tra tutti, oltre ai classici cannelloni e alle lasagne meritano un accenno queste due idee eccezionali. La prima sono le linguine abbinate alle vongole e alle cozze. Al secondo posto, invece, degli spaghetti con acciughe e pomodorini che saranno la gioia di tutti gli invitati.

Il pranzo o la cena di Natale vuole come protagonisti dei primi eccezionali. I più sceglieranno le classiche lasagne o i cannelloni. Sicuramente molto buoni ma si potrà optare anche per altre ricette, ugualmente deliziose. Tra queste dei tortiglioni con crema di verdure ma anche delle linguine preparate in modo interessante. Portare in tavola il gusto è semplice e veloce quando si scelgono le ricette più innovative. Tra un cambio d’abito e l’altro, quindi, possiamo sbizzarrirci in cucina tra primi e secondi che stupiranno tutti gli ospiti. Oggi si andrà alla scoperta di due primi molto semplici da preparare e ottimi per essere portati in tavola durante le festività. Da un lato abbiamo delle linguine preparate con vongole e peperoncino e dall’altra degli spaghetti con acciughe. Il sapore di mare, quindi non mancherà neppure al banchetto natalizio.

Facciamo contenti tutti con questi 2 primi piatti facili e veloci da preparare

Il primo piatto che si esaminerà richiede l’acquisto di vongole e cozze. Queste, poi, andranno pulite accuratamente e lasciate spurgare. In seguito mettere i molluschi ancora chiusi in una pentola antiaderente con un filo di olio. A fuoco moderato in poco tempo cominceranno ad aprirsi. Scartare i gusci che non si aprono. Una volta aperte eliminare le vongole dal guscio e lasciarle all’interno della pentola antiaderente. In questo modo si faranno insaporire vongole e cozze per qualche minuto. In seguito sarà sufficiente procedere facendo cuocere in acqua salata le linguine che andranno, poi, scolate al dente.

Pasta con acciughe

La seconda pasta che si potrà preparare a Natale vede come protagoniste le acciughe. Per cinque persone si consiglia di pulire circa 300 grammi di acciughe. Lavarle accuratamente sotto l’acqua e dividerle in pezzi più piccoli. Per perfezionare la ricetta, poi, serviranno anche dei pomodori, delle zucchine, olive e peperoncino. Le verdure andranno lavate accuratamente, i pomodori tritati e le zucchine fatte sobbollire e tagliate a pezzettini. In una pentola antiaderente, poi, fare scaldare le acciughe tagliate a filetti e il peperoncino. Una volta pronte lasciarle da parte e mettere a scaldare pomodori e zucchine, a metà cottura aggiungere le olive. In totale le verdure e le olive dovranno cuocere per una decina di minuti.

Per gli spaghetti, infine, sarà sufficiente seguire le istruzioni sulla confezione per cuocerli al meglio. Scolare ancora al dente per permettere alla pasta di dare il meglio di sé. Soddisfiamo tutti con questi 2 primi piatti facili e veloci da preparare la sera di Natale.