Manca pochissimo al giorno di Pasqua, stavolta senza restrizioni e liberi di vedere amici e parenti. Gli ultimi due anni non sono stati certamente tra i migliori, ma queste vacanze pasquali sembrano procedere diversamente.

Via libera al pranzo in famiglia di giorno 17 ed alla pasquetta con gli amici, preferibilmente in campagna e con tanta carne sul fuoco. Tra un’abbuffata e l’altra, oltre a primi e secondi piatti, non può assolutamente mancare il dolce tipico di questo periodo, la colomba. Simile al panettone natalizio, la colomba piace soprattutto per la sua semplicità e la tipica decorazione a base di zucchero e mandorle. Con o senza canditi, bianca o ripiena di varie creme, ne esistono di tantissimi tipi a seconda delle preferenze personali.

I più esigenti preferiscono quella artigianale, ma anche al supermercato possiamo trovarne di buonissime. In questi casi, il problema è sempre lo stesso e cioè trovare un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Non bisogna spendere un patrimonio, ma neppure possiamo pensare di mangiare un dolce che sa di cartone. Come facciamo a trovare il giusto compromesso senza esagerare né in un senso né nell’altro? Scopriamolo subito.

Sarebbero queste le migliori colombe di Pasqua da acquistare al supermercato senza dilapidare un capitale

Quando si parla di prodotti da acquistare, specialmente in ambito alimentare, gli esperti di Altroconsumo ci vengono in aiuto.

Secondo una recente analisi sui prezzi delle colombe disponibili nei classici market e discount, ne abbiamo selezionate cinque.

I prezzi si aggirano intorno ai 4 euro, con qualche oscillazione in base alla marca e, probabilmente, al luogo di acquisto. Iniziamo dalle più classiche, Motta e Bauli, i cui prezzi variano rispettivamente tra 3,50 e 6,50 e tra 5 e 8 euro. Alla luce delle valutazioni dei consumatori, entrambe risultano tra le più apprezzate e consumate in tutta Italia.

Proseguiamo con un’altra marca molto conosciuta, Balocco, il cui costo si aggira tra i 4 ed i 6,50 euro. Anche in questo caso, le recensioni disponibili online mostrano buoni risultati ed una certa soddisfazione da parte dei consumatori. Andiamo ora a due colombe particolari e spesso sottovalutate perché i produttori sono gli stessi supermercati o discount.

Quelle che tanti sottovalutano

Ci riferiamo alle colombe Lidl e Carrefour, dal buon rapporto qualità prezzo.

La classica Carrefour ha un prezzo che va dai 3 ai 4,50 euro, mentre in quella Lidl non risulta alcuna variazione di prezzo. Costa 4,49 euro e si tratta più precisamente della colomba Favorina ripiena di deliziosa crema chantilly. Le valutazioni molto positive degli utenti potrebbero sorprendere anche coloro che non amano fare acquisti nei discount.

Sarebbero queste le migliori colombe del supermercato per rapporto qualità-prezzo, così da avere un buon dessert senza prosciugare il portafoglio.

