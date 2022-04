Pasquetta ma non solo, ci saranno moltissime occasioni con la bella stagione per organizzare dei picnic o per pranzi al sacco. Serve quindi, una ricetta veloce, gustosa, da abbinare magari all’affettato di cotto di Vignola oppure al salame Corallina. Non serve scaldarla perché rimane soffice e gustosa. Non si trascura neppure la parte scenografica, non dimentichiamo che anche l’occhio vuole la sua parte.

Questa torta soffice al parmigiano è ottima per accompagnare i salumi come antipasto veloce per Pasqua oppure da mettere nel cestino del picnic

Questa torta ha la forma della torta alle rose che si trova tradizionalmente nella versione dolce. Oltre ad essere bella è anche pratica perché staccando una rosa, si avrà un panino autonomo da abbinare a ciò che preferiamo. Possiamo concepirlo un po’ a nostro piacimento come un antipasto invece della solita sfoglia. Nel caso volessimo optare per la sfoglia, invece, in questo articolo abbiamo illustrato una ricetta sfiziosa alternativa alla Pasqualina. Vediamo subito, però, la ricetta di questa torta salata soffice e morbida.

Torta alle rose salata

Gli ingredienti:

400 grammi di farina 0;

200 ml di acqua tiepida;

7 grammi di lievito di birra secco;

40 ml di olio;

Parmigiano Reggiano;

1 cucchiaino di sale;

1 cucchiaino di zucchero.

Procedimento:

Setacciamo la farina insieme al lievito e allo zucchero e disponiamo le polveri a fontana su un ripiano. Nel mezzo mettiamo i 40 ml di olio e a poco a poco aggiungiamo l’acqua a filo, iniziando ad impastare. In ultimo aggiungiamo il sale e lavoriamo energicamente con movimento di polso ma anche con degli affondi delle dita. In questo attiveremo il lievito istantaneo anche senza sbattere l’impasto sulla spianatoia come spesso viene consigliato. Compattiamo in un panetto e dividiamolo in due. Spianiamoli in due rettangoli con il matterello e al centro aggiungiamo il grana Reggiano o Parmigiano. Arrotoliamo i due rettangoli su loro stessi e poi creiamo delle spirali. Le rose così ottenute avranno un diametro di circa 3 centimetri. Ora poniamole una vicina all’altra in una teglia spennellata di olio.

Lasciamo lievitare per almeno 45 minuti, coperta da un canovaccio. Trascorso questo tempo, spennelliamo la superficie con olio, inforniamo a 160° gradi e dopo 25 minuti la nostra torta alle rose salata sarà pronta.

Con cosa si abbina

Come anticipato nel titolo l’abbinamento principe è con i salumi. Il grana Reggiano dell’impasto infatti non ha quantità così elevate e pertanto non rende la torta eccessivamente salata. Si può mangiare anche con una spalmata di burro e una fettina di mortadella Bologna IGP. Naturalmente non è un suggerimento per coloro che soffrono di colesterolo alto. Un’alternativa potrebbe essere anche un pomodoro tagliato a fette sottili con una spalmata di formaggio fresco in crema.

Questa torta soffice al parmigiano è ottima per una merenda golosa oppure come antipasto rustico.

Approfondimento

Altro che uovo e colomba, basta un rotolo di sfoglia e una tavoletta di cioccolato per tavola di Pasqua spettacolare e golosa