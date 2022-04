Stanchezza fissa insieme con problemi di pelle e perdita improvvisa di capelli potrebbero dipendere dalla mancanza di un sale minerale che nessuno considera mai

Il corpo umano è una macchina tanto perfetta quanto complessa. Imparare a conoscerlo ci aiuta a prendercene cura a 360°. Dunque condividiamo con i nostri Lettori un aspetto che solo pochi conoscono riguardo alla carenza di un sale minerale fondamentale. Ebbene, il pensiero di tutti solitamente va al ferro, che è certo un minerale indispensabile per stare in buona salute ma non è l’unico.

Rafforza il sistema immunitario, previene le infezioni e aiuta a contrastare l’osteoporosi

Stanchezza fissa insieme con problemi di pelle ed un improvviso ingrigimento e perdita di capelli sono segnali che il corpo ci manda da non sottovalutare. Questi infatti potrebbero dipendere dalla mancanza di un’adeguata quantità di rame. Questo minerale, di cui spesso si sottovaluta l’importanza, è fondamentale per un buon assorbimento del ferro, ma non solo. Infatti il rame favorisce la produzione di collagene. Il ruolo di questa sostanza, da cui deriva appunto il nome, è quella di “collegare” tessuti e organi. Il collagene si rinnova continuamente ma deve essere ben nutrito, ed il rame fa parte delle sostanze di cui necessita per farlo. Per mantenere la pelle tonica, l’elasticità dei tendini e la buona salute delle ossa fare il pieno di questo sale minerale è dunque di grande importanza.

Il quantitativo di rame da assumere varia a seconda dell’età. Tendenzialmente possiamo dire che aumenta con il passare degli anni, ma ha dei picchi nelle donne durante la gravidanza e l’allattamento.

In linea generale ai lattanti fino ad un anno di età possono essere sufficienti 200 microgrammi al giorno. Questa quantità si raddoppia fino agli otto anni di età. Durante la fase adolescenziale sarebbe utile assumere fra i 700 ed i 900 microgrammi di rame quotidianamente. Un adulto dovrebbe poi mantenere l’apporto costante di circa 900 microgrammi. L’assunzione avviene tramite il cibo. Gli alimenti che ne sono più ricchi sono i crostacei, i cereali integrali, la frutta a guscio e i semi come mandorle e semi di sesamo.

Attenzione a bilanciare gli eccessi

La quantità da assumere deve essere sempre bilanciata da un buon apporto anche di un altro minerale: lo zinco. Infatti quest’ultimo previene un eccessivo accumulo di rame nell’organismo, cosa che, come qualsiasi eccesso, sarebbe nociva alla salute.

In caso dunque si avverta un senso di stanchezza eccessivo insieme con problemi di pelle e perdita improvvisa di capelli possiamo rivolgerci ad un medico che potrà valutare il nostro stato di salute e suggerirci la soluzione più adatta a noi.

