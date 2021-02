La colazione è un pasto estremamente importante e non dovremmo mai saltarla, come già ben spiegato in un precedente articolo (link qui).

Gli italiani amano consumare cappuccino e cornetto o tè e fette biscottate. Inoltre, cereali integrali, frutta fresca e secca, latte e yogurt sono alimenti assolutamente consigliati per il primo pasto della giornata.

Tuttavia, e proprio come per il pranzo o per la cena, alcuni giorni vorremmo osare e goderci una colazione diversa dal solito ma senza strafare. Niente ricette pesanti e che tolgono la fame per tutto il giorno, ma solo qualcosa di goloso che ci dia la giusta energia senza appesantirci. Esiste? Eccome se esiste. Vediamola subito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Una carica di proteine e golosità a colazione con la ricetta del porridge al miele e mandorle

Il porridge è un piatto molto diffuso in America, anche se si narra che la sua origine risalga agli antichi Greci. Preparato principalmente con l’avena, è una grande fonte di proteine e per questo ottimo da consumare al mattino. Per preparare il nostro porridge ci occorrono:

130 grammi di avena;

due bicchieri d’acqua;

200 ml di latte;

due cucchiai di miele liquido come quello di castagno o di acacia;

una manciata di mandorle;

granella di mandorle.

Procedimento

Per preparare il nostro porridge, dovremo innanzitutto ammorbidire l’avena mettendola ammollo per circa un’ora. Si consiglia di prepararla la sera prima, così da non perdere tempo al mattino e potersi godere il pasto senza fretta. Trascorso il tempo necessario, l’avena risulterà semi-collosa ed è proprio questa la consistenza che vogliamo ottenere.

Versiamola in un pentolino e aggiungiamo il latte. Mescoliamo a fuoco lento per cinque minuti e spegniamolo non appena il latte risulterà ben assorbito.

Spostiamo il nostro composto in una ciotola e aggiungiamo il miele e le mandorle. Mescoliamo per bene e concludiamo aggiungendo abbondante granella di mandorle.

Avremo così una carica di proteine e golosità a colazione con la ricetta del porridge al miele e mandorle. Da provare subito!