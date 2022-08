In molti potrebbero aver notato il fatto che d’estate si tende ad avere di più il mal d’orecchio. Appare come un dato in controtendenza con temperature sempre alte.

Anche perché nell’immaginario collettivo si ipotizza che certi malanni siano connessi solo al freddo. Credenze sbagliate, poiché sintomi simili potrebbero avere un’origine diversa. Differenze ben chiare a chi ha le competenze mediche per distinguerle.

Tuttavia, è sufficiente focalizzarsi su quelle che sono le abitudini della bella stagione per capire perché tutto è facilmente spiegabile.

Sarebbero queste le cause del mal d’orecchio in estate anche nei bambini

Avere il mal d’orecchio in estate potrebbe essere strettamente correlato al fatto che, ad esempio, si stia molto in acqua al mare. Gli esperti, come riporta la Fondazione Veronesi, sottolineano come il problema non debba essere equiparato a quello invernale. Questo perché il fastidio tende a riguardare di più l’orecchio esterno.

Stando, ad esempio, molto in acqua, il sale ed il cloro potrebbero essere responsabili di irritazioni e dermatiti. I loro residui, senza entrare nel dettaglio, potrebbero causare dei problemi. Molto dipenderebbe da docce in cui non si è attenti nello sciacquare il condotto uditivo esterno.

Perché il mal d’orecchio è più frequente nei bambini

Non è difficile individuare le ragioni per le quali i bambini tendono a fare più spesso i conti con la problematica. Le cause del mal d’orecchio in estate per i bambini sono le medesime, ma con fattori che le amplificano. Ad esempio una pelle più delicata ed una tendenza a stare di più in acqua. E potrebbero effettuare i lavaggi con ancora minore accuratezza rispetto agli adulti.

Cosa fare per evitare il mal d’orecchio in estate

In base a quanto segnalato dagli esperti, ciò che potrebbe scongiurare l’ipotesi di mal d’orecchio estivo sarebbe un lavaggio accurato del condotto uditivo. Andrebbe bene utilizzare acqua semplice, affidandosi ad un’asciugatura naturale o con asciugacapelli. Sarebbero da evitare asciugamani e cotton fioc per non generare lesioni.

Confrontarsi sempre con il medico

Al di là delle forme di prevenzione, quando ci si interfaccia con il problema è bene interagire con il proprio medico o pediatra. Sarà lui a determinare come affrontare la situazione. Potrebbe, ad esempio, indicare come effettuare dei lavaggi disinfettanti o l’utilizzo di specifiche gocce.

Quindi in conclusione sarebbero queste le cause del mal d’orecchio e come accade praticamente sempre in ambito medico, affidarsi al fai da te è un rischio inutile da correre. Meglio sentire un parare qualificato.

Indicazione che vale anche per l’estate, dove erroneamente si immagina di non dover fare i conti con dei problemi di salute. Non tutti, ad esempio, sanno che in vacanza c’è una maggiore possibilità di fare i conti con il fastidio del gonfiore addominale. E ci sono cause individuabili per questa possibile tendenza.

