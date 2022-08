Siamo ormai in agosto inoltrato ed è normale pensare sempre di più alle attesissime vacanze estive che sono ormai alle porte. Eppure, non tutti possono permettersi delle giornate al mare a rilassarsi sulle spiagge sotto all’ombrellone. Infatti moltissimi lavoratori, soprattutto nel nord Italia si ritroveranno costretti a dover proseguire la propria routine lavorativa ancora per un po’ di tempo. Proprio per questo motivo potrebbe essere una buona idea fuggire dal caldo di Milano visitando questo delizioso borgo affacciato su uno stupendo lago della Lombardia. Scopriamo insieme questa magica destinazione.

Per passare un fine settimana rinfrescante non è sempre necessario andare al mare

Con questo gran caldo sono tanti milanesi e in generale i lombardi che decidono di partire alla volta dei bellissimi mari del sud e delle isole. Magari con l’intenzione di raggiungere qualche località balneare stupenda meta anche per tantissimi turisti italiani ed esteri. Eppure non tutti possono permettersi di passare delle vacanze lontane da casa, chi a causa del lavoro, chi a causa degli ingenti costi. Ecco perché oggi esploreremo un’alternativa più low cost: lo stupendo paesino di Novate Mezzola. Qui infatti le anime stanche e accaldate potranno trovare sollievo nelle onde limpide di questo bellissimo specchio d’acqua.

Fuggire dal caldo di Milano in questa località da sogno è possibile

Sulle rive nell’omonimo lago sorge il piccolo e tranquillo comune di Novate Mezzola. Questo per fortuna risulta quasi immune alle orde dei turisti che solitamente affollano il ben più famoso lago di Como. Immerso nella Valchiavenna, questa piccola gemma nordica ha una storia antica che affonda le sue origini nell’epoca romana. Di qui, infatti, passava la via Spluga che collegava i possedimenti italici verso quelli della bassa Germania.

Passeggiando per l’interessante centro storico della città si può ancora avvertire il peso della storia, anche grazie alle numerose architetture di carattere religioso. È però il lago che fa da padrone grazie alle sue acque cristalline che risultano anche balneabili. E proprio nei pressi delle sue sponde che sorge inoltre l’antico oratorio di San Fedele (anche chiamato tempietto di San Fedelino), dedicato al culto dell’omonimo martire. Per arrivare in questa piccola oasi di tranquillità basterà imboccare la SS36. Questa in poco più di un’ora e quaranta minuti dalla capitale meneghina porta in questo luogo di bellezza e meraviglia.

