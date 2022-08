I jeans sono uno di quei capi jolly che sta nell’armadio praticamente durante tutto l’anno e che spesso risolvono la perenne indecisione nel vestirsi. Possiamo indossarli tanto in inverno quanto in estate e la differenza sta praticamente solo nello spessore del tessuto.

Per quanto riguarda invece il taglio, se i jeans corti vanno solo d’estate, quelli lunghi si addicono ad entrambe le stagioni. Certo, parlare di pantalone lungo in estate con questo caldo sembra quasi una contraddizione, ma c’è chi proprio non vuole saperne di mostrare le gambe.

E se gli abiti estivi rimangono una delle opzioni più quotate, non sono da escludere nemmeno i modelli di pantaloni che mascherano le cosce grosse. Questo vale anche per alcune tipologie di pantaloni in denim, ma come costruire il resto del look con stile? Ebbene, ecco come indossare i jeans lunghi estivi per snellire la figura e creare outfit alla moda a prova di caldo.

Gli accessori migliori

Cominciamo questa volta da quello che di solito è il tocco finale di ogni outfit che si rispetti, ovvero gli accessori. Per rendere più intrigante un look costruito a partire dai jeans bisogna bilanciare la semplicità di questo capo con accessori più accattivanti.

Scegliamo le mules o le slingback al posto delle sneakers e delle pochette vitaminiche come sostitute delle borse neutre delle più varie dimensioni. Andando ancor più nel dettaglio, se possibile preferiamo gioielli in oro e occhiali da sole cat-eye versione maxi.

Come indossare i jeans lunghi estivi per snellire la figura e vincere il caldo

Ma torniamo più precisamente sulla questione abbinamento con altri capi dell’armadio e vediamo come realizzare uno stile vincente. Innanzitutto, vale quanto anticipato per le borse: a camicie e Tshirt neutre, meglio preferire quelle dai colori estivi, sgargianti e neon, che spezzano la monotonia. Proprio a a proposito di camicie, il consiglio in più è quello di accostare al jeans quella dal taglio maschile in formato oversize.

Un paio di sandali a listini e una borsa a spalla total denim completeranno l’outfit da ufficio con successo.

Panciotto e crochet

Infine, come evitare l’abbinamento con due capi must di questa estate 2022? Il primo è il top in crochet, tessuto protagonista anche e soprattutto nei look da mare. Il secondo è più ricercato, ma senza sottintendere inutili virtuosismi: si tratta del panciotto, il gilet dal taglio maschile adatto anche al look più informale.

