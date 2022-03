Ci sono alcune situazioni che sicuramente possono creare disagio a molti di noi, soprattutto tenendo conto delle convenzioni sociali. In questo caso, tra le situazioni che potrebbero diventare scomode, ci sono quelle che riguardano problemi legati al corpo. E tra questi, senza ombra di dubbio, ritroviamo anche un gonfiore addominale evidente e, soprattutto, l’emissione di gas che vorremmo trattenere. In questi casi, individuare le cause della situazione appena descritta potrebbe certamente aiutarci ad eliminarla o, quantomeno, a migliorarla.

Le cause del meteorismo, i responsabili di questo fenomeno sono diversi e basterà individuarli per potersi confrontare successivamente con un medico

Stiamo parlando, quindi, di meteorismo, problema abbastanza diffuso che dipende da una varietà piuttosto ampia di ragioni. Di alcune di queste, tra l’altro, avevamo anche già parlato in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo evidenziato alcuni tra i responsabili del gas intestinale. Ma non è finita qui. Altre cause si possono ritrovare in diversi elementi, proprio come abbiamo sottolineato in un altro nostro articolo. La lista, però, a quanto pare potrebbe continuare. E oggi vediamo un altro responsabile di questo fenomeno che non dovremmo prendere sottogamba.

Sarebbero proprio questi alcuni tra i principali colpevoli di pancia gonfia e peti puzzolenti a cui dovremmo sicuramente porre attenzione

Come abbiamo appena evidenziato, quindi, ci sono diverse cause per cui potremmo ritrovarci in una situazione scomoda come questa. La comparsa del meteorismo, infatti, ha diverse ragioni. E se molte sono legate all’ambito dell’alimentazione, come già alcuni sospettavano, altre devono essere ricercate nel nostro organismo e nel nostro stato di salute. Tra queste, affidandoci all’Istituto Superiore di Sanità e alle sue linee guida, ne troviamo una in particolare che certamente molte persone non avrebbero forse preso in considerazione. Infatti, sembra che il meteorismo possa essere legato agli elettroliti e alle loro alterazioni nel nostro sangue. Dunque, in questo caso, andrebbero controllati, per esempio, i livelli di calcio e potassio che potrebbero causare questo problema.

Dunque, ora sappiamo che sarebbero proprio questi alcuni tra i principali colpevoli del meteorismo. Ovviamente, essendo una situazione che ha diverse cause, come abbiamo già ampiamente sottolineato, dovremmo considerare tutte le opzioni prima di arrivare a conclusioni di certo affrettate. E, in questo caso, la cosa migliore da fare sarà senza alcuna ombra di dubbio chiamare il proprio medico di fiducia. In questo modo, infatti, potremo confrontarci con un esperto che conosce già la nostra condizione di salute e il nostro fisico. Così avremo modo di ottenere delle risposte certe e sicure e, soprattutto, di capire come risolvere il problema il prima possibile.