Spesso alcune convenzioni sociali possono essere davvero importanti nella nostra vita. Infatti, molti di noi si sentono a disagio quando non le rispettano, anche contro la propria volontà. Basti pensare a quando per sbaglio, durante una cena, esce dell’aria dalla bocca in modo rumoroso. Oppure, ancora peggio, quando senza volerlo ci ritroviamo nella situazione di produrre peti senza poterli fermare. Questa è la natura e dovremmo sempre rispettarla. Al tempo stesso, però, dovremmo guardare anche alcune abitudini perché potrebbero essere tra le cause di queste situazioni scomode.

Pochi lo sospettavano ma sono proprio questi gli alimenti tra i primi responsabili di scorregge fastidiose e maleodoranti

Forse non tutti lo sanno, ma ci sono alcuni cibi che possono causare gas nel tratto gastrointestinale. E, in questo caso, ci si ritrova proprio nella situazione di produrre aria anche se non vorremmo. In questo nostro precedente articolo, avevamo già indicato alcuni cibi che potrebbero essere la causa di questa situazione. E in un altro articolo ne avevamo elencati altri, per avere ancora più informazioni. Oggi continuiamo la lista degli alimenti che potrebbero causare il meteorismo, per avere un quadro più completo e chiaro della situazione. E sicuramente di alcuni di questi non sospettavamo minimamente.

Cipolle e segale, ecco due alimenti che potrebbero causare meteorismo

Come abbiamo appena sottolineato, sono diversi i cibi che potrebbero causare meteorismo e che potrebbero metterci in situazioni scomode. Questo, ovviamente, non vuol dire che dobbiamo smettere di mangiarli in modo definitivo. Ma certamente, avendo queste informazioni, potremmo avere un quadro totale delle ragioni per cui emaniamo così tanta aria. Tornando a noi, tra i cibi che causano meteorismo troviamo, forse in modo inaspettato, le cipolle. Infatti, sembra che questo alimento nello specifico produca una presenza eccessiva di gas nel tratto gastrointestinale. Ma non è finita qui. Nella lista troviamo anche la segale, un cereale buonissimo ma comunque responsabile di questa situazione. A darci tutte queste informazioni è proprio l’Istituto Superiore di Sanità che spiega, in maniera dettagliata, tutti gli alimenti che potrebbero essere tra le ragioni di meteorismo.

Perciò, pochi lo sospettavano ma sono proprio questi gli alimenti tra i primi responsabili di scorregge fastidiose e maleodoranti. Per saperne di più e capire meglio le informazioni, chiamiamo il nostro medico di fiducia. Lui, infatti, saprà dirci esattamente come stanno le cose e potrà darci dei consigli utili e adatti a noi, conoscendo soprattutto alla perfezione il nostro stato di salute. Inoltre, ricordiamoci che il gas nella pancia non dipende solo dall’alimentazione. Ci sono, infatti, diverse abitudini che potrebbero causarlo. Quindi, confrontiamoci con il nostro medico anche su questo.

