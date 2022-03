Il bagno di casa è sicuramente una delle stanze più utilizzate e vissute tra tutte. Lo usiamo più volte al giorno, viene usato anche dagli ospiti e per questo più soggetto all’usura.

Anche pensando alla pulizia periodica, facendo attenzione al calcare o alle muffe, è normale notare qualche danno qua e là. Magari i mobili precedenti non erano di ottima fattura, i sanitari erano già datati e c’è stata qualche infiltrazione.

Insomma, è proprio arrivato il momento di pensare ad una piccola ristrutturazione di questa stanza così preziosa. Che sia grande o piccolo con tutto il necessario, poco importa, si può rivoluzionare ogni bagno di qualsiasi grandezza. L’importante è conoscere qualche stratagemma per risparmiare ed avere un effetto professionale.

Come arredare il bagno di casa anche piccolo per renderlo elegante ed accogliente spendendo poco con il fai da te

Se stiamo procedendo alla ristrutturazione completa, controlliamo se è possibile usufruire di qualche agevolazione. Dopodiché non ci resta che fare un progettino per decidere come posizionare mobiletti e altri accessori.

Posizione dei sanitari

Difficilmente si potranno spostare i sanitari senza l’intervento di una ditta specializzata. Se vogliamo risparmiare qualcosina, meglio lasciarli dove sono, ma possiamo sostituirli. I sanitari più alla moda sono sicuramente quelli sospesi o semi sospesi.

Però se lo scarico precedente era a terra dovremo per forza chiamare un installatore e il costo potrebbe essere influente. In ogni caso prima di comprare i sanitari al negozio vicino casa, controlliamo online. Esistono siti specializzati che offrono prezzi competitivi.

Stile minimalista è perfetto per il fai da te

Meno aggiungiamo più sarà semplice farlo da soli e risparmiare. Soprattutto se il bagno in questione è molto piccolo, evitiamo di riempirlo troppo. Non acquistiamo mobili bagno già pronti, spesso quelli economici non sono di materiali resistenti. Meglio acquistare mobili da montare, verniciarli con pittura idrorepellente e installarli. Così risparmieremo e potremo creare mobili dello stile che preferiamo.

In nessun bagno di design che si rispetti può mancare uno specchio ad effetto. Facciamo un salto al mercatino dell’usato, lì si possono trovare delle vere chicche a poco prezzo. Restauriamolo, utilizziamo sempre un primer prima di verniciarlo come vogliamo. Così il colore non si sbiadirà subito a causa dell’umidità.

Completiamo con una o due piantine che vanno a regolare anche l’umidità della stanza. Possiamo applicare sulla parete libera una bella carta da parati adesiva e idrorepellente. Per la doccia, cambiamo il box installandone uno in vetro super moderno. E scegliamo colori dai toni freddi che renderanno l’ambiente ancora più sofisticato.

Ecco come arredare il bagno di casa anche piccolo e abbellirlo in modo raffinato anche da soli. Volendo possiamo anche pensare a rinnovare il bagno senza fare troppi cambiamenti, soprattutto se il nostro budget è ristretto. Ma ricordiamo che per avere un effetto davvero spettacolare è importante che sia sempre molto pulito.

Non basta pensare alla normale pulizia di routine, ma anche alle piastrelle e ai pavimenti. Se teniamo le fughe bianchissime il bagno sembrerà sempre un piccolo gioiello di eleganza.

Approfondimento

