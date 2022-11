Sarebbe un valido aiuto per la digestione una tisana con bacche di ginepro e altro, facile da fare

Durante la settimana può capitare di mangiare pesante oppure di concederci un pasto al fast food. Si dice che ci sono persone che riescono a digerire pure i sassi, ma per gran parte di noi è diverso.

Innanzitutto dovremmo sapere che la digestione avverrebbe in 4 fasi: ingestione, poi la digestione vera e propria, assorbimento delle sostanze utili e infine eliminazione delle scorie.

Quando mangiamo, grazie alla masticazione il cibo comincerebbe a essere processato per poi passare allo stomaco. Con i denti e il movimento della mandibola pezzi di pane, carne e così via verrebbero resi più piccoli. Nella saliva degli enzimi avrebbero varie funzioni. Ad esempio agirebbero sugli amidi. Il bolo formato in bocca arriva poi allo stomaco.

Sarebbe un valido aiuto per la digestione una tisana con vari ingredienti naturali

A questo punto il bolo si trasforma in chimo grazie all’azione di acidi ed enzimi digestivi. Da questo momento in poi si potrebbero avere delle difficoltà. A volte si accusano pesantezza e gonfiore.

Se non si soffre di patologie particolari e l’episodio di fastidio è sporadico, potrebbe dare sollievo una tisana.

Tra gli ingredienti di quella che andremo a illustrare ci sono in particolare le bacche di ginepro. Quando le acquistiamo in erboristeria sono già essiccate e pronte all’uso. Si impiegano in cucina ma anche per fare tisane. Infatti potrebbero ridurre il mal di pancia e il gonfiore durante la digestione, contrastando anche l’eccessiva fermentazione intestinale. Inoltre potrebbero aiutare la diuresi. Le bacche, però, sarebbero sconsigliate a chi soffre di patologie renali.

Nella tisana digestiva troviamo anche la radice di liquirizia, che potrebbe aumentare la pressione ma anche aiutare i processi digestivi. Viene sconsigliata ad esempio, però, a chi soffre di pressione alta, di malattie legate al sistema cardiocircolatorio, ai reni, alle donne in gravidanza e allattamento.

Una calda bevanda che potrebbe aiutare a digerire

Come è consigliabile ogni volta che si usano prodotti erboristici, sarebbe bene stare attenti ad eventuali allergie o patologie. Nel dubbio potrebbe essere opportuno consultarsi con il proprio medico.

Sarebbe un valido aiuto per la digestione una tisana con i seguenti ingredienti:

200 ml di acqua;

1 g di radice di liquirizia;

1 bacca di ginepro;

la punta di un cucchiaino di anice stellato;

qualche seme di finocchio;

mezzo cucchiaino di scorze di arancia non trattata.

Per essere più precisi, sarebbe meglio chiedere all’erborista di preparare una miscela da usare poi per varie tisane. Chiederemo di comporla con 50 g di bacche di ginepro, 10 g di liquirizia, 5 g di scorze di arancia, 5 g di semi di finocchio e 30 g di anice stellato.

Dopo aver bollito l’acqua, metteremo un cucchiaino da caffè del nostro mix in una tazza. Versiamo poi l’acqua e copriamo. Dopo un tempo di infusione di 5 minuti filtreremo la tisana. Si potrebbe bere così o con l’aggiunta di un poco di miele.