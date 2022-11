Dolci tipici natalizi siciliani speziati e facili da fare per deliziare il palato e ricaricarsi

Verso la fine dell’anno appena possibile si fa di solito il giro dei negozi per comprare addobbi di ogni tipo. Insieme alla famiglia si cerca di abbellire la casa con luci, colori per creare la magica atmosfera di Natale. Se si vuole si può anche preparare con il fai da te un bel calendario dell’Avvento. Non può mancare nel fine settimana o nei ponti festivi la visita ai mercatini ricchi di oggetti e dolciumi.

Si sa, quando comincia a far freddo si ha più voglia di mangiare cibi golosi. Oltre a comprarli, si può provare a farli a casa. Tra tante ricette ce ne sono alcune tramandate in famiglia, altre che fanno parte della tradizione italiana. Non mancano pure preparazioni tipiche di alcune Regioni.

Dolci tipici natalizi siciliani speziati e facili da fare a casa

La Sicilia è ricca di bellezza. Dalle spiagge alle montagne, dai piccoli borghi alle grandi città, per non parlare dei siti archeologici è meta di turismo tutto l’anno. La sua cucina è rinomata e molti piatti si eseguono anche in altre zone d’Italia.

Per le feste natalizie ci sono molti dolci che si possono trovare in pasticceria e in alcuni panifici siciliani. Ad esempio, i mustazzoli.

Per farli a casa occorreranno:

500 g di farina 00;

150 ml di vino cotto;

100 g di zucchero;

100 g di semi di sesamo;

2 cucchiai di cannella in polvere;

un cucchiaino di chiodi di garofano;

un cucchiaino di pepe nero macinato;

buccia grattugiata di un’arancia non trattata;

6 g di ammoniaca per dolci.

Come preparare i mustazzoli

Setacciamo la farina su una spianatoia e mescoliamola con lo zucchero, l’ammoniaca per dolci, la cannella e i chiodi di garofano in polvere. Aggiungiamo poi la buccia grattugiata di un’arancia e il pepe. Versiamo a poco a poco il vino cotto e cominciamo a impastare.

Quando avremo amalgamato tutti gli ingredienti e formato un panetto, copriamolo con uno strofinaccio. Lo lasceremo riposare per un’ora.

Riprendiamo l’impasto e stendiamolo con un matterello. Lo spessore sarà di circa 3 centimetri. Ora tagliamo dei bastoncini e poi ricaviamo dei rombi. Passiamo i dolcetti nei semi di sesamo, premendo un po’ con le dita per farli aderire bene.

In una teglia rettangolare mettiamo una carta forno e sistemiamo i mustazzoli distanziandoli. Preriscaldiamo il forno a 220°C e poi cuociamoli per circa 20 minuti. Appena i dolcetti diventeranno scuri saranno pronti.

Questi dolci tipici natalizi siciliani speziati e facili da fare si potranno assaporare magari con un vino liquoroso come lo Zibibbo.

Se non abbiamo l’ammoniaca per dolci, potremmo utilizzare circa 10 g del solito lievito in bustina.