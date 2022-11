Tornano in coppia a Sanremo 2023 ma non sono i Jalisse, cos’hanno fatto in tutti questi anni

È proprio il caso di dire “amici come prima”, per citare la canzone d’esordio di Paola e Chiara. Corre l’anno 1997 e le due sorelle Lezzi, di Milano, vincono il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.

La bionda e la mora, entrambe carine e tutto sommato singolari per quel cantare in coro a due l’una di fronte l’altra. Il successo arriva e le travolge come uno tsunami fino a diventare faccenda difficile da gestire.

Cosa accade dal 2013 al post pandemia

Tornano in coppia a Sanremo 2023 le due sorelle che oggi hanno poco meno di cinquant’anni: 49 Chiara e 48 Paola. Nel mezzo c’è un po’ di maretta. La coppia artistica si separa per una situazione che potremmo definire da stress di successo. “Troppo nervosismo” e un avanzare a ritmi differenti.

Le sister si dividono nel 2013 in modo ufficiale e da allora fino al 2020 circa si perdono le tracce. Una tantum viene fuori dalle ceneri qualche indiscrezione sulla loro vita privata. Il matrimonio di entrambe, ad esempio, ivi compresa l’assenza dell’una e dell’altra durante i rispettivi riti nuziali.

Chiara sposa l’ex rabbino e Paola non c’è

La mora, Paola, fino a prova contraria è legata sentimentalmente a Paolo Santambrogio, fotografo di Moda e autore di video musicali. Chiara, invece, s’innamora di un lui col quale venire a nozze è faccenda più complicata.

Il suo matrimonio, infatti, avviene in modo più o meno segreto con l’ex rabbino ebraico Meir Cohen col quale si sposa con rito civile a Cipro nel 2014. Secondo voci ufficiose Chiara insieme a Meir avrebbe abbracciato anche la religione ebraica. Tuttavia, non risultano dichiarazioni ufficiali in merito da parte della bionda.

Tornano in coppia a Sanremo 2023, la notizia ufficiosa piace ai followers

Negli anni che intercorrono tra il 2013 e i giorni nostri Chiara prova la carriera di attrice e scrive un libro. Paola Lezzi, invece, tenta la strada come Dj e si perfeziona nella musica elettronica. Fin qui quel che si sussurra sul loro passato in solitaria. Percorsi che sebbene abbiano un discreto seguito, verosimilmente rappresentano una battuta d’arresto rispetto al successo degli anni che furono.

Sarà per questo o per la saggezza dell’età che avanza, le due sorelle-amiche iniziano a postare frasi a effetto sui social. Parole che lasciano intendere il tentativo di una réunion. E così pare proprio che saliranno di nuovo sul palco dell’Ariston. Per la cronaca, si tratta di un’indiscrezione in cerca di ufficialità ma l’ago della bilancia pare proprio pendere sul piattino del vero.