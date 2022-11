Pasta alla cornuta, perché gli amici non dovrebbero offendersi quando cuciniamo in poco tempo

Alcuni piatti hanno nomi fantasiosi che incuriosiscono, ma la spiegazione del perché vengano chiamati in un certo modo potrebbe sorprenderci ancora di più. È il caso della pasta alla cornuta o pasta dei becchi che secondo l’origine napoletana veniva così definita per motivi di tempo. Le donne del passato, infatti, occupavano la maggior parte delle ore nelle faccende domestiche e quando amoreggiavano con l’amante rimaneva poco tempo per cucinare. Era necessario ricorrere a un piatto gustoso ma veloce che facesse fare bella figura.

In 5 minuti, con burro, Parmigiano Reggiano DOP e pepe possiamo ottenere un piatto ricco di sapore economico e facile da realizzare. Dovremmo solo lavorare il burro con un mestolo in un pentolino di medie dimensioni. Quindi aggiungere il pepe e il formaggio che, una volta sciolto, raggiungerà una densità soddisfacente. Aggiungiamo 2 cucchiai di acqua di cottura e quando gli spaghetti o gli spaghettoni, a seconda delle preferenze, sono pronti, scoliamoli e versiamoli direttamente nel pentolino.

Un piatto salvacena

Gli spaghetti andrebbero mangiati bollenti con l’aggiunta di una spruzzata di pepe. Questo perché dobbiamo sentire la cremosità del piatto che potrebbe scemare una volta freddo. Anche per questo il nome sarebbe giustificato. Si tratta di un piatto che poteva essere preparato dalle donne infedeli quando il marito era già rientrato senza farlo aspettare a tavola.

Pasta alla cornuta, perché gli amici non dovrebbero offendersi? La cucina è uno dei posti in cui sono conservate numerose tradizioni e in cui si nascondono moltissime storie. I sapori si sposano con i racconti e le invenzioni che hanno dato vita ai piatti, non esistono banalità. Ora le vicende dei tradimenti potrebbero essere considerate anacronistiche e se la nostra metà ci cucina la pasta alla cornuta è probabilmente come salvacena. Gli amici potrebbero offendersi perché abbiamo dedicato loro solo 5 minuti per la preparazione della pietanza, ma il gusto è talmente buono che saranno in pochi a lamentarsi.

A differenza di altre ricette, la pasta alla cornuta può essere arricchita con diversi ingredienti. Per esempio le erbe. Salvia o menta si sposano bene con burro e pepe, ma anche una scorza di limone non guasta. Potremmo provare a fare il burro in casa e aromatizzarlo. Quello al timo è ottimo per la pasta, quello al limone che utilizziamo per dolci e torte potrebbe sostituire le scorze.

Alcuni cuochi preparano questa pasta con l’aggiunta del tonno. Il sapore sarebbe radicalmente modificato. Se non siamo esperti, per quanto possa sembrare semplice, potremmo commettere degli errori e sbilanciare il piatto. In particolar modo con la quantità di tonno. Un’ultima curiosità riguarda la spesa. Se la nostra metà si impegna a non farci trovare burro e Parmigiano in frigo potrebbe sospettare di noi. Senza gli ingredienti adatti non potremmo preparare le cena quando rientra dal lavoro. Soprattutto se non abbiamo avuto tempo perché eravamo impegnati a fare altro.