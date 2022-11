Come coltivare con successo la pianta di liquirizia in giardino o in vaso e le sue proprietà

Un’abitudine comune a molti è mangiare qualcosa fuori pasto. Oltre ai soliti snack e alla cioccolata c’è chi preferisce le rotelle di liquirizia oppure masticare le radici di questa pianta. Pochi sanno, però, che potremmo coltivarla con semplici accorgimenti.

La pianta della liquirizia si chiama Glycyrrhiza glabra e potrebbe rendere più bello un angolo del giardino. Si presenta con un bel fogliame verde e potrebbe anche superare il metro d’altezza. La liquirizia appartiene alla famiglia delle Fabaceae ed è una pianta perenne che ama il clima mediterraneo. Resiste al caldo e all’inverno, ma meglio evitare temperature troppo basse.

Se vogliamo coltivarla possiamo acquistare i semi oppure usare i rizomi. L’ideale sarebbe un giardino esposto al sole, ma anche un vaso largo e profondo potrebbe andare bene.

Qualche consiglio su come coltivare con successo la pianta di liquirizia in giardino

Per quanto riguarda i semi, vanno messi nel terreno umido e coperti. L’operazione dovrebbe effettuarsi verso la fine dell’inverno o all’inizio della primavera. Meglio prima utilizzare piccoli contenitori. Appena spuntano le piantine, trapiantarle in piena terra nello spazio esterno o metterle nel vaso.

Nel caso dei rizomi, sempre verso marzo si sistemeranno nel terreno ad almeno 30 cm di profondità. In giardino meglio distanziarli gli uni dagli altri di almeno 50 cm.

Il terreno non deve ostacolare le radici, quindi da evitare quello troppo argilloso o sassoso. Meglio procurarci del terriccio soffice e un po’ sabbioso.

Stiamo attenti alle irrigazioni. La liquirizia richiede poca acqua. Questa pianta, invece, teme il marciume provocato dai ristagni d’acqua. Un altro pericolo sono le piante infestanti, quindi manteniamo pulito lo spazio attorno alla liquirizia.

Nel caso abbiamo il desiderio di raccogliere le radici, dovremo attendere almeno tre anni. Nel frattempo la pianta abbellirà il nostro spazio all’esterno. La liquirizia produce dei fiori lilla, raggruppati, all’inizio dell’estate.

Proprietà e controindicazioni

Dopo aver scoperto come coltivare con successo la pianta di liquirizia in giardino passiamo a qualche cenno sulle sue proprietà.

Sembrerebbe che le radici di liquirizia possano facilitare la digestione. Inoltre allevierebbero il mal di gola e la tosse e alzerebbero la pressione bassa.

La liquirizia, però, potrebbe interferire con l’assunzione di diuretici e corticosteroidi. In caso di donne in gravidanza o allattamento, pressione alta e problemi cardiaci, sarebbe consigliabile prestare molta attenzione. In generale, se si soffre di alcune patologie, meglio chiedere sempre un consiglio al proprio medico.

Una tisana digestiva si potrebbe fare mettendo in un pentolino dei pezzetti di radice di liquirizia. Copriamo con una tazza d’acqua e accendiamo il fornello. Al bollore attendiamo una decina di minuti. Spegniamo e copriamo con un piattino. Filtriamo dopo altri dieci minuti e beviamo la tisana appena si intiepidisce.