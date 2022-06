L’Ariete è uno dei segni più complicati dello zodiaco. A causa della sua difficoltà a relazionarsi, diventa difficile per lui trovare una compatibilità astrale. Eppure, ci sono diversi segni con i quali questa compatibilità diventa importante. Con il Toro, per esempio c’è un’attrazione palpabile. Entrambi segni adorano infatti il piacere, ma hanno differenti visioni filosofiche su di esso e sulla vita. L’Ariete tende ad essere più impulsivo, mentre il Toro ama essere riflessivo. E con i Gemelli non c’è davvero una grossa compatibilità, perché questi ultimi tendono ad essere molto chiacchieroni, cosa che agli Ariete non tanto piace. Troppo flirtare e pochi fatti: niente che possa davvero interessare il focoso Ariete. Con il Cancro può nascere invece un legame molto profondo, sul quale sarebbe opportuno magari discutere prima. Ciò non vuol dire che il periodo di corteggiamento sia eccessivamente lungo.

L’Ariete non è facile da accontentare, ma sarebbe questo segno il suo partner ideale: il nobile Leone. Qui può nascere davvero un’intesa importante, ricca di esuberanza e charme. A livello sessuale, il Leone ha tutte le energie per stare al passo delle richieste e della necessità dell’Ariete. Sentimentalmente entrambi hanno ottime motivazioni e non si tirano indietro quando si tratta di mostrare cosa provano.

Sarebbe questo segno il suo partner ideale ma per questi difetti ecco con chi non va d’accordo l’Ariete

Come detto, uno dei segni con cui l’Ariete ha più difficoltà è i Gemelli. Anche con la Vergine potrebbe non essere il massimo come abbinamento astrale. L’Ariete è un leader naturale, mentre la Vergine tende ad essere più un dittatore. Un aspetto positivo è che l’Ariete ama essere compiaciuto, e alla Vergine piace elargire piacere. Ma questo potrebbe non bastare nell’economia di una relazione più lunga. Anche con l’Acquario potrebbe non correre buon sangue, soprattutto quando si parla di relazioni che si basano sui sentimenti. Finché resta tutto sul superficiale, non ci saranno troppi problemi. Ma pur nella sua irruenza, perfino l’Ariete a volte può voler qualcosa di più di una semplice sveltina.

Un altro abbinamento invece favorevole è quello con il Sagittario. L’energia ottimista di questo segno si sposa benissimo con la natura umorale dell’Ariete. Soprattutto per quello che riguarda l’aspetto avventuroso e pronto a tutto dell’Ariete, che si accompagna benissimo al Sagittario: un segno amichevole, divertente e geniale. La differenza più abissale c’è però con lo Scorpione: come giorno e notte. È vero che gli opposti si attraggono, ma in questo caso forse si eccede un po’ troppo. Entrambi i segni traggono energia dal Pianeta Marte, ma in modi diversi. Forse è per questo che la loro relazione non è destinata a funzionare.

