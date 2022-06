Con il periodo caldo le formiche e altri insetti sono sempre più presenti attorno a noi. A volte le ritroviamo in casa e sicuramente in giardino, come nell’orto. Si cercano sempre soluzioni per poterle allontanare senza che si ripresentino più. Vediamo allora come fare contro le formiche con dei rimedi di origine naturale.

Intanto le formiche non sono le uniche presenti in casa e giardino. Abbiamo anche gli insetti volanti come zanzare e mosche, che infastidiscono non poco. Per questi si potrebbe pensare a tre piante aromatiche molto efficaci. Una di queste è la lavanda, con il suo profumo fresco molto gradito in questi periodi caldi. Se l’odore della lavanda è apprezzato dalle persone, invece è quasi insopportabile per questi insetti volanti. Unita ad altre piante aromatiche, potrebbe creare davvero una barriera poco gradita.

Tra gli insetti da suolo, oltre alle formiche, potremmo incontrare anche degli scarafaggi e persino dei serpenti. Insomma per chi ha un orto o un giardino, conviene sapere bene cosa fare.

Pensando alle formiche, non è detto che siano completamente inutili all’interno di un orto. In qualche modo ripuliscono la terra e creano una maggiore areazione, con le gallerie che intessono. Tuttavia alcune piante ne risentono e rischiano di indebolirsi. Inoltre le formiche che sono in giardino, molto probabilmente entreranno anche in casa.

Basta formiche in casa e giardino con due cucchiai di questo rimedio naturale efficace anche contro le lumache

Le formiche sono sempre alla ricerca del cibo per poter sopravvivere. Cibo zuccherino, o piccoli frammenti di carne, potrebbero rivelarsi per loro un ghiotto boccone. Cercano di raggiungere il barattolo del miele o dello zucchero, se ne sentono l’odore. Conviene allora isolare questi barattoli, immergendoli in piccole vaschette o piattini d’acqua. Non potendo raggiungere il barattolo, le formiche vi rinunceranno col tempo.

Un sistema per eliminare le formiche naturalmente, consiste in una piccola trappola fatta con prodotti naturali. Si mischiano insieme due sostanze, una che le attira e l’altra che le intossica. Si tratta dello zucchero a velo, mischiato con il bicarbonato di sodio. Ne basteranno un paio di cucchiai da mettere in un piattino o una ciotolina, preferibilmente fuori casa. Diremo così, basta formiche in casa e giardino.

Questo sistema funziona solo con lo zucchero a velo e non con lo zucchero normale. La differenza consiste nella grandezza dei grani. Le formiche non fanno distinzione fra la polvere del bicarbonato di sodio e quella dello zucchero a velo. Per cui alla fine portano via tutti e due, solo che uno dei due sarà per loro fatale. Questo sistema molto efficace eliminerà le formiche in qualsiasi punto esse si trovino perché porteranno nel loro formicaio la polvere che per loro è un veleno.

Il bicarbonato sarà utile anche contro le lumache, presenti spesso nell’orto. Si spargerà un po’ sul suolo, accanto alla lattuga o altre piante interessate. Le lumache avranno difficoltà a camminarci sopra.

