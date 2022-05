Affidarsi alle previsioni dell’oroscopo significa riporre speranza negli eventi futuri. Crederci o meno starà al pubblico, fatto sta che quelli che lo leggono sono sempre di più. Anche per questa settimana gli astri confidano quali saranno i segni zodiacali più fortunati.

C’è qualche conferma che in verità ci si aspettava, a fianco di liete novità che parrebbero aver intrapreso un percorso di rinnovamento. Ad Ariete e Toro baciati dai pianeti si aggiungono altri segni che possono aspettarsi grandi cose nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno.

Due segni si confermano al top della forma

Chi l’avrebbe mai detto che anche nei prossimi giorni la buona sorte affiancherà l’Ariete? Battute a parte, questo segno sembra davvero in un periodo di grazia infinito, anche se non sarà l’unico. I nativi gioveranno dell’appoggio di Marte e Giove, che doneranno la giusta carica per intraprendere progetti importanti.

Le notizie saranno in generale ottime per tutta la settimana. Tra mercoledì e venerdì la Luna potrebbe creare qualche disguido e un pizzico di nervosismo. Il weekend porrà rimedio alla situazione e riporterà tutti in carreggiata.

Il prossimo periodo sembra propizio anche per il segno del Toro. Maggio aveva già indirizzato verso una fase di crescita personale, che si vorrebbe proseguire. Ad aumentare la sicurezza nei propri mezzi e la dose di entusiasmo ci pensano Venere e Mercurio.

Sia sul lavoro che in amore potrebbe arrivare una ventata di ottimismo con qualche piacevole novità. Una Luna piuttosto ostica potrebbe creare scaramucce tra oggi e domani, ma nulla di cui preoccuparsi.

Ariete e Toro baciati dai pianeti inizieranno giugno all’insegna della fortuna con altri 3 segni zodiacali favoriti

Nonostante la partenza a rilento, si prevedono belle soddisfazioni per la Vergine in questi giorni. Le prime due giornate della settimana potrebbero nascondere qualche insidia, ma lasceranno presto spazio a un momento d’oro. Sia Venere che Mercurio offriranno il loro sostegno per le questioni professionali e sentimentali. La passione potrebbe pervadere gli animi dei più focosi, garantendo incontri gradevoli e fruttuosi.

Gemelli

I primi giorni della settimana partiranno col turbo, grazie alla Luna favorevole. Due pianeti come Giove e Marte consolideranno la nostra posizione lavorativa. Meglio non aspettare altro tempo e rischiare nuove proposte adesso, se proprio si deve. Nel fine settimana chi sogna l’anima gemella potrebbe finalmente incontrarla.

Sagittario

Vietato lasciarsi ingannare dall’inizio preoccupante, perché da mercoledì il Sagittario volerà sulle ali della fortuna. La Luna che ha tentato di soffocare ogni iniziativa sarà un lontano ricordo. Marte e Giove ricaricheranno le pile e daranno energie da spendere sul lavoro. L’amore non sarà da meno e stimolerà nuove conoscenze nel weekend.

Approfondimento

Venere e Mercurio in opposizione potrebbero creare problemi in amore e qualche grattacapo alle finanze di questo segno zodiacale