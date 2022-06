Il titolo Alfio Bardolla è in bilico tra ribasso e rialzo. Quale potrebbe essere il futuro del titolo secondo l’analisi grafica?

A fine marzo il titolo Alfio Bardolla ha vissuto quattro settimane consecutive al termine delle quali ha guadagnato oltre l’80%. Adesso, dopo circa 3 mesi, il titolo Alfio Bardolla è in bilico tra ribasso e rialzo. Come è potuto accadere?

Incominciamo col dire che sia l’ultimo anno di contrattazioni che il 2022 non sono stati anni molto brillanti per il titolo che ha sempre fatto peggio della media del settore di riferimento. Ciò testimonia un’intrinseca debolezza che ha portato le azioni Alfio Bardolla a essere in bilico tra il rialzo e il ribasso.

Se si guarda il grafico si possono notare due proiezione che coesistono, una rialzista (linea tratteggiata) e una ribassista (linea continua). La cosa interessante da notare è che da ormai cinque settimane le quotazioni si muovono nella terra di nessuno individuata dai livelli molto importanti.

Nel caso dello scenario rialzista (quello attualmente più probabile), l’ostacolo, area 3,13 euro, è il primo baluardo lungo il percorso che porta all’obiettivo successivo in area 3,39 euro. A seguire, poi, il titolo potrebbe dirigersi verso la massima estensione rialzista in area 4,08 euro.

Al ribasso, invece, area 2,96 euro rappresenta il primo ostacolo lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 1,83 euro.

A questo punto, quindi, solo la rottura al rialzo di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni di Alfio Bardolla.

La valutazione del titolo Alfio Bardolla

La valutazione del titolo in esame, come riportato su riviste specializzate, è molto buona in quanto presenta molti aspetti positivi. Riassumiamo i più importanti qui di seguito.

In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati.

La situazione finanziaria della società appare eccellente, il che le conferisce una notevole capacità di investimento.

Il titolo Alfio Bardolla presenta interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 11,28 per 2022 e di 7,97 per 2023, la società è tra le più economiche sul mercato.

La società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Il consenso medio, poi, è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 150%.

Il titolo Alfio Bardolla è in bilico tra ribasso e rialzo. Quale potrebbe essere il futuro del titolo?

Il titolo Alfio Bardolla (MIL:ABTG) ha chiuso la seduta del 31 maggio a quota 2,99 euro, in ribasso dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Il ritracciamento odierno dei mercati dovrebbe essere propedeutico a nuovi allunghi da domani in poi