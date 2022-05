Molti di noi quando si svegliano non hanno voglia di mangiare. Però questa è una cattiva abitudine. Infatti, si sa, la colazione è il pasto più importante di tutta la giornata. Per questo oggi spieghiamo anche come sarebbe meglio farla, soprattutto raffrontando quella nostrana con altre che vengono da altre Nazioni. Sarebbe questa secondo le ricerche la colazione che rappresenta la maniera migliore per iniziare il giorno, godendosi un pasto equilibrato e completo. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Le diverse esigenze e i diversi tipi di colazione

Premettiamo però una cosa. La colazione, ma come anche il pranzo e la cena, dovrebbero essere rapportati al livello calorico e al tipo di stile di vita che conduciamo. Infatti, una persona che spende la maggior parte del tempo seduta a una scrivania non può essere paragonabile a una che svolge un lavoro fisicamente pesante. Per la prima sarà necessario un numero ridotto di calorie e un certo bilanciamento di nutrienti, mentre per la seconda ci vorrà molta più energia per affrontare una sua “giornata tipo”. Per questo, prima di lanciarsi nelle diete fai da te, consigliamo di rivolgersi a un esperto di nutrizione con cui costruire un piano ad hoc che tenga conto di diverse variabili.

Sarebbe questa secondo le ricerche la colazione perfetta da fare per mantenersi in forma e pieni di energie senza appesantirsi

Secondo gli studi portati avanti da Humanitas, la migliore colazione al Mondo sarebbe quella all’italiana. Questo però non si riferisce a quella da bar, costituita generalmente dall’accoppiata di cornetto e caffè. Invece si incentra su quella a base di caffè, latte, fette biscottate, marmellata di frutta e spremuta d’arancia. In generale, questo quadro può essere leggermente variabile, sostituendo le bevande con il tè, ad esempio, o con un latte vegetale e le fette biscottate con il pane tostato.

Gli esperti consigliano prima di iniziare a mangiare e poi di bere: in particolare, la tazzina di caffè andrebbe tenuta per ultima, in quanto stimola i succhi gastrici. Le altre opzioni internazionali analizzate, quella americana e quella inglese, invece, avrebbero numerosi svantaggi. In primis alzano l’insulina, dato che contengono molti grassi, e poi risulterebbero una “bomba calorica” per l’organismo di prima mattina. Lo stesso varrebbe per la nostra brioche, che andrebbe limitata e assolutamente non inserita ogni mattina nel proprio regime alimentare. Dal Mondo anglosassone però viene anche questa preparazione che sarebbe una delle più sane da consumare appena svegli, dato che tiene sotto controllo il colesterolo.

