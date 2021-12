Molti italiani non vedono l’ora di mettersi a tavola il giorno della Vigilia e di lasciarla solo in occasione di Santo Stefano. Ovviamente l’obiettivo è quello di stare in famiglia, ma anche il cibo vuole la sua parte. Questa tematica però può provocare un po’ di ansia, soprattutto a chi soffre di alcune patologie che lo obbligano a tenere sotto controllo la propria dieta.

In questo caso la prima cosa da fare è quella di confrontarsi con un esperto per capire entro quali limiti stare. Poi è consigliabile tenersi leggeri i giorni prima delle grandi abbuffate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ciò non significa vivere di privazioni, ma solo di optare per l’alternativa migliore. Facciamo un esempio nei prodotti caseari: a molti non è noto che questo formaggio ricco di vitamina D e povero di colesterolo potrebbe valere oro per la salute. Lo stesso vale per altre proteine di origine animale che possono essere assunte nelle giuste dosi. Infatti ecco quante uova alla settimana può mangiare chi soffre di colesterolo alto per godere di benefici alla salute.

Sarebbe meglio però prediligere verdura e frutta, anche sotto forma di estratti o spremute. In particolare, in quest’ultima categoria ci sono alcune soluzioni particolarmente benefiche che non tutti conoscono. Infatti, potrebbe essere possibile mandare colesterolo cattivo e trigliceridi in picchiata con questa bevanda utile per la salute del cuore quasi paragonabile alle statine. Vediamo insieme quali sono i consigli della scienza in merito.

Colesterolo cattivo e trigliceridi in picchiata con questa bevanda utile per la salute del cuore quasi paragonabile alle statine

Stiamo parlando di un agrume invernale delizioso, il bergamotto. Questo secondo l’Humanitas presenterebbe parecchie caratteristiche positive per chi soffre di problematiche al sistema cardiovascolare. Infatti abbasserebbe la percentuale di colesterolo LDL e la sua efficacia in merito sembrerebbe simile a quella delle statine. Inoltre potrebbe essere anche utile per tenere i trigliceridi bassi. Per sfruttarlo al massimo gli esperti consigliano di assumerlo ogni mattina sotto forma di succo. Sembra che basti solo incamerare la metà di un frutto spremuto per ottenere degli ottimi risultati.

Un altro cibo utile per abbattere il colesterolo a colazione

Oltre al bergamotto però ci sarebbero altri validi alleati contro il colesterolo. Uno di questi è l’avena. Alimento che può essere consumato anche da chi è allergico al glutine. L’avena inoltre conterrebbe il beta-glucano, sostanza importantissima per la salute cardiovascolare che pare riduca il colesterolo cattivo; presente anche l’apolipoproteina B. Quest’ultima sarebbe responsabile del trasporto del primo nel sangue verso i tessuti.

Prima di assumere questi alimenti consigliamo però di confrontarsi con il proprio medico di base per capire se sono alimenti adatti alle nostre esigenze.

Approfondimento

Non tutti la comprano, ma questa pregiata carne rossa vale oro ed è una delle più vantaggiose per la salute