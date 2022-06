L’attività fisica è davvero fondamentale se vogliamo rallentare gli effetti dell’invecchiamento, mantenerci in salute e prevenire moltissime malattie. In più allenarsi bene e vedere il corpo che cambia è un vero toccasana per l’umore e per l’autostima. Oggi grazie agli esperti di ProiezionidiBorsa approfondiremo l’argomento e scopriremo un modo per massimizzare i risultati degli esercizi. Perché una recentissima ricerca scientifica ha scoperto che sarebbe questa l’ora migliore per allenarsi. Ma soprattutto che il momento della giornata ideale per l’allenamento cambia tra uomini e donne.

Quando dovrebbero allenarsi le donne

Moltissime persone sottovalutano tutto ciò che ruota attorno all’allenamento e pensano erroneamente che per ottenere risultati servano esercizi sempre più massacranti. In realtà per ottenere risultati velocemente dovremmo fare attenzione all’alimentazione e a non commettere alcuni gravi errori che mettono a repentaglio la nostra salute.

E da qualche giorno a questa parte negli aspetti da considerare va inserita anche l’ora in cui ci alleniamo. È quanto hanno scoperto gli studiosi americani dello Skidmore College studiando le abitudini di allenamento di 60 persone.

Ebbene dallo studio è emerso che per le donne le ore mattutine sarebbero le migliori per far dimagrire la pancia e tenere sotto controllo la pressione. Le ore serali, invece, sarebbero particolarmente indicate per lavorare su braccia e tronco e aumentare la forza. E non solo. Chi si allena la sera avrebbe particolari benefici nel controllo dell’appetito e un umore migliore.

Sarebbe questa l’ora migliore per allenarsi per donne e uomini e il momento della giornata in cui ottenere pancia piatta e muscoli da fotografia

Molto diversa l’ora ideale per l’allenamento maschile. Il team americano ha scoperto che per gli uomini il momento migliore per svolgere attività sono le ore della sera. Secondo lo studio i maschi che si allenano dalle ore del tramonto riuscirebbero a controllare meglio i livelli della pressione. Con tutto ciò che questo comporta in merito alla salute dell’apparato cardiovascolare.

L’allenamento serale per gli uomini, infine, sembra portare a un maggior smaltimento dei grassi accumulati e un’appagante sensazione di stanchezza.

Chiudiamo con un consiglio fondamentale. L’ora scelta per allenarsi è importante per ottenere risultati più in fretta. Ma senza l’aiuto e i preziosi consigli di un personal trainer valido, il rischio è quello di farsi male e di incappare in infortuni seri. Quindi facciamoci seguire sempre ed evitiamo tabelle e schede di allenamento fai da te.

