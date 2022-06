Molti non ci credono ma sarebbe proprio questo l’animale più pericoloso e letale al Mondo

La natura ci sorprende con le sue meraviglie e con tanti impressionanti dati. Se solo ci fermassimo a ragionare sulla vastità del suo potere sulle nostre vite, forse avremmo un occhio di riguardo ancora maggiore verso il Mondo circostante. Scopriremmo allora che l’umanità è potenzialmente impotente di fronte alle maggiori catastrofi.

Molti addirittura già si sorprendono quando conoscono l’esistenza del piccolo insetto che sembrerebbe muoversi seguendo la posizione delle stelle e che per questo è diventato un portafortuna. Oggi però ci occupiamo di un dato più drammatico. Infatti, nel loro rapporto con noi, spesso, sono proprio gli animali ad uccidere gli esseri umani. Alle volte la pericolosità si misura nelle armi devastanti che potrebbero usare su di noi e contro cui, semplicemente, non possiamo fare nulla. Oppure si potrebbe considerare letale quell’animale che uccide più persone nel Mondo. Così vediamo di quale si tratta. Infatti, molti non ci credono ma sarebbe proprio questo l’animale temibile.

Un piccolo e terribile killer

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la zanzara della malaria, anche conosciuta come Anopheles, è ancora responsabile di circa 400mila morti all’anno nel Mondo. Una cifra colossale e terribile, questa. E pensare che sale fino a 700mila quando si tratta di considerare tutte le malattie trasmesse tramite il contatto con questo insetto (oltre alla malaria, malattie come la Zika e la febbre gialla). Protozoi, batteri, virus. Questi sono solo alcuni degli agenti patogeni che possono trasmettere questi animali.

La lotta per il contrasto all’insetto della malaria è stata vinta all’interno dei Paesi del cosiddetto primo Mondo. Questo grazie all’utilizzo di insetticidi quali il DDT. Il loro utilizzo, fortemente tossico per gli insetti, venne fortemente incentivato per contrastare la diffusione della malattia. Molti insetti sono però nel tempo diventati resistenti a questo prodotto. Motivo questo che spinge la scienza verso soluzioni alternative. La maggior parte delle vittime, purtroppo, si registra in Africa.

Molto non ci credono ma sarebbe proprio questo l’animale più pericoloso e letale al Mondo

Se poi dovessimo considerare come letale un animale dotato di un’arma pressoché micidiale una volta utilizzata, allora molti esperti considerano il polpo degli anelli blu come il maggiore pericolo da incontrare. Questo elegante e colorato mollusco ha una grandezza inferiore ai 20 cm di altezza e difficilmente pesa più di 100 grammi. Vive prevalentemente presso la Barriera Corallina australiana. Quando avverte il pericolo assume una tonalità gialla intensa e secerne un veleno potente circa 100 volte il cianuro.

La tetradossina che contiene è una neurotossina che provoca la progressiva paralisi della muscolatura volontaria umana. Non si conoscono antidoti per questo veleno che potrebbe uccidere un uomo adulto nel giro di 90 minuti. Davvero un animale letale.

