Basterebbe questo ingrediente economico che tutti abbiamo in casa per pulire la zanzariera, valida alleata contro tutti gli insetti

Arriva il periodo delle grandi pulizie. L’aria ritorna frizzante e dobbiamo adeguare casa nostra alle nuove condizioni atmosferiche. Ciò significa lo spostamento di molti oggetti. Maglioni pesanti e pantaloni di velluto rientrano all’interno dell’armadio per qualche mese. Ricordiamoci però di spazzolarli bene per evitare condizioni ideali per la comparsa delle tarme. Se poi ci troviamo a dover riporre giacche di pelle, ricordiamo l’errore da non fare per sformarle e renderle poco comode e gradevoli per i prossimi anni.

Srotoliamo i tappeti superflui e procediamo con l’apertura costante di porte e finestre. Peccato però che questo potrebbe dare il via all’ingresso di zanzare ed insetti particolarmente invasivi. Nessun dramma, perché con le zanzariere possiamo evitare l’impiego di soluzioni più radicali come zampironi e repellenti chimici.

Un’applicazione potrebbe essere sufficiente

Come tutti gli accessori domestici, però, alla lunga l’utilizzo delle zanzariere potrebbe causare fonte di sporcizia. La fitta trama della rete è ideale per intrappolare polvere e impurità. Così, dobbiamo correre ai ripari con una soluzione che ci eviti di dover smontare la struttura. Questa prevede l’utilizzo dell’ammoniaca. Basterebbe questo ingrediente economico che tutti abbiamo con noi per provvedere efficacemente. Dobbiamo impiegarla con questo metodo, ma ricordare di utilizzare sempre dei guanti per evitare qualsiasi contatto con l’ammoniaca. Seguiamo su questo le indicazioni fornite dal prodotto stesso.

Raccomandabile sarà anche dotarsi di una mascherina per evitare di respirare da vicino le esalazioni. Ricordiamoci infatti che sebbene l’ammoniaca sia ingrediente di molti detergenti sicuri, quando utilizzata da sola necessita di grande cautela. Evitiamo poi di unirla ad altri prodotti chimici di uso domestico. Il rischio è di reazioni chimiche pericolose. Facciamo infine attenzione al contatto con i vestiti. Per fortuna, a differenza della candeggina il capo non sarà da buttare. Ma se finisce non diluita sul tessuto, c’è il rischio di ingiallimento e deterioramento. Ma vediamo come utilizzarla.

In primo luogo, dovremmo versare mezzo litro di ammoniaca in un contenitore riempito di circa 3 litri d’acqua. Per procedere ci serve semplicemente una spazzola, meglio se nuova e pulita. Ricordiamo che l’intelaiatura della zanzariera è molto leggera. Evitiamo dunque qualsiasi pressione eccessiva che potrebbe piegarla o sformarla.

Immergiamoci così la spazzola e iniziamo l’applicazione dall’alto in basso. In parte la soluzione potrebbe sgocciolare non solo sugli anelli inferiore della rete, ma anche verso il pavimento oppure sul cornicione. Preveniamo qualsiasi problema dato dal contatto con l’ammoniaca coprendo questi materiali con della carta di giornale.

Risciacquiamo spesso la spazzola e completiamo l’operazione di pulizia. Alla fine, risciacquiamo attentamente tutta l’intelaiatura. Lasciamo poi le finestre aperte per far circolare l’aria.

Ricordiamo che in alcune circostanze le zanzariere sono davvero importanti. Immaginiamo la differenza tra una serata estiva benedetta da una piacevole brezza e priva di zanzare ed una passata al caldo per evitare i pizzichi. Oppure con l’aria condizionata che decisamente alzerà di molto il conto della bolletta.

