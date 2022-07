Esistono dei piatti che rappresentano al meglio una Nazione. Pensiamo alla pizza per l’Italia, ai wurstel con crauti per la Germania, agli hamburger per gli Stati Uniti o al sushi per il Giappone. Se pensiamo alla Spagna, poi, il primo che ci viene in mente è la paella. Cucinata in maniera differente, con carne o pesce, è uno dei piatti simbolo di una delle nazioni più affini all’Italia.

Nasce a Valencia, ma si è poi diffusa in tutto il territorio, sconfinando nel corso degli anni. Ormai la si può trovare ovunque, anche se, consumata in Spagna ha tutto un altro sapore.

Oggi, però, vogliamo dedicarci a un altro piatto della tradizione iberica. Di tenore totalmente differente, non così diffuso all’estero, ma possibile da preparare anche da noi. I suoi ingredienti sono davvero semplici, così come il modo di cucinarli. È ottimo soprattutto con le temperature davvero alte di questi giorni.

Da consumare a pranzo come a cena, ricco di sostanze nutritive e sali minerali. Ha origine andalusa ed era il piatto contadino per eccellenza, che veniva consumato per resistere all’insopportabile caldo della zona nel periodo estivo. Stiamo parlando del Gazpacho, una zuppa fredda, davvero squisita, che si può preparare in pochi minuti con i seguenti ingredienti.

Come preparare un piatto di verdure crude ricco di vitamine e sali minerali con questa tradizionale ricetta proveniente dalla Spagna

Ingredienti:

600 grammi di pomodori;

100 grammi di peperoni rossi;

50 grammi di peperoni verdi;

60 grammi di cetrioli;

60 grammi di cipolla rossa;

150 grammi di mollica di pane raffermo;

2 cucchiai di aceto;

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

1 spicchio d’aglio;

sale;

pepe;

pane.

Procedimento

Per prima cosa sarà necessario ammorbidire il pane raffermo. Per farlo, cerchiamo di tagliarlo a pezzotti, per poi metterlo in una soluzione di acqua e aceto.

Dopodiché ci concentriamo sulle verdure. Dovranno essere lavate e tagliate a pezzotti. Esportiamo i semi e la parte alta dei peperoni, per poi affettare tutto in maniera grossolana.

Questo perché poi sarà il mixer a compiere la parte più importante del lavoro. Infatti dovremo trasferirle tutte dentro il contenitore, spolverarle con sale e pepe e iniziare a frullarle.

Dovremo ottenere una crema molto morbida e fluida. Quindi, prendiamo la mollica di pane, la strizziamo bene e andiamo ad aggiungerla al composto, frullando per la seconda volta.

Versiamo il tutto in un setaccio, in modo da togliere tutti i residui delle verdure. Quindi, andremo a porre la zuppa in frigorifero per almeno un paio d’ore, prima di servire.

Qualche minuto prima di estrarlo per consumarlo, con un goccio di olio, andiamo a saltare in padella le fette di pane. Possiamo poi decidere di usarle intere o ridurle in crostini. L’importante è che siano davvero croccanti. Il connubio tra il fresco della zuppa e il pane abbrustolito lo renderà proprio squisito.

Ecco, dunque, come preparare un piatto di verdure crude ricco di sostanze nutritive in pochi minuti. Il Gazpacho proviene dalla Spagna, ma può essere tranquillamente consumato anche qui. Per una cena fresca e nutriente, da concludere, se si vuole, con un gelato, magari fatto in casa con pochi e semplici trucchi.

