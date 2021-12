Il 25 dicembre sta per arrivare e tantissime persone, già in questi giorni, stanno mangiando poco per non avere rimorsi al pranzo di Natale.

Tra i primi piatti più gettonati, come ogni anno, troviamo sicuramente i cannelloni, che si possono preparare in tantissimi modi, oltre che al ragù.

In questo articolo, vedremo una ricetta innovativa che sicuramente soddisferà il palato di tutti gli invitati.

Infatti, saranno un vero e proprio peccato di gola questi gustosissimi cannelloni, perfetti da servire a Natale

Per realizzare questi ottimi cannelloni, ideali per 6 persone (contandone due a testa) avremo bisogno di:

12 cannelloni secchi;

100 grammi di zucca;

150 grammi di radicchio;

100 grammi di ricotta magra;

150 grammi di pancetta affumicata;

80 grammi di nocciole sgusciate;

formaggio grattugiato.

Ingredienti per la besciamella

70 grammi di burro;

50 grammi di farina;

700 millilitri di latte intero;

noce moscata.

Procedimento

Innanzitutto prepariamo il ripieno dei nostri cannelloni, andando a cuocere al vapore la zucca, precedentemente lavata e tagliata a cubetti. Nel frattempo, in un tegame, lasciamo appassire anche il radicchio, con un filo d’olio ed uno spicchio d’aglio.

Dopo di che, uniamo la zucca nel radicchio a lasciamoli cuocere insieme. Questo contrasto tra dolcezza e piccantezza risalterà tantissimo i nostri cannelloni.

In un altro tegame, lasciamo cuocere leggermente la pancetta affumicata per un paio di minuti e poi tostiamo le nocciole tritate.

A questo punto, amalgamiamo zucca e radicchio alla ricotta, aggiungendo sale e pepe e mescolando il tutto. Se il composto è troppo liquido possiamo aggiungere del pangrattato; se troppo sodo invece aggiungiamo un po’ di latte intero. Una volta finito, trasferiamo il composto in una sac à poche.

Nel frattempo, facciamo sbollentare in acqua bollente i cannelloni per pochi minuti e poi lasciamoli raffreddare su un panno. Trascorso un po’ di tempo, riempiamoli con il composto di ricotta, zucca e radicchio. Finita questa operazione, prepariamo la besciamella inserendo in una pentola il burro. Una volta sciolto, aggiungiamo la farina ed iniziamo a mescolare, accorpando anche il latte. Lasciamo cuocere per 6 minuti ed il gioco è fatto.

Fase finale della preparazione

Ora stendiamo un velo di besciamella sul fondo della pirofila, adagiamo i cannelloni farciti e riversiamo l’altra parte di besciamella sulla superficie. Fatto ciò, lasciamo cadere a pioggia la pancetta, le nocciole tritate ed un po’ di formaggio grattugiato. Ricopriamo quindi la pirofila con carta forno ed inforniamo a 180 gradi per 15 minuti. Saranno un vero e proprio peccato di gola questi gustosissimi cannelloni, perfetti da servire a Natale.

In ogni caso, ecco come realizzare degli ottimi cannelloni senza commettere errori.