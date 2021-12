Chi ha mai detto che la pizza deve essere solo quella tradizionale? Esistono anche atri modi di intendere la pizza. Potrebbe essere proprio questo, semplice ed innovativo per un pasto da realizzare con pochi ingredienti e soprattutto velocemente per chi non ha voglia di dedicare troppo tempo alla cucina.

E tra l’altro, oltre alla versione salata, si può sperimentare anche nella versione dolce con una meravigliosa cioccolata da preparare in casa.

Una pizza mai mangiata prima

In soli 5 minuti si potranno preparare questi squisiti coni di pasta ripieni e deliziare il palato di tutti i commensali. I coni pizza, si possono realizzare anche a casa nel modo più semplice e facile, cioè con la pasta sfoglia. Questa si trova già in commercio pronta all’uso per pochissimi euro e questo è una cosa importante per far quadrare anche i conti.

Oltre la pasta sfoglia, possiamo utilizzare tutti gli avanzi che abbiamo in frigorifero per un ripieno eccezionale con gusto. La verdura non più fresca, i salumi di qualche giorno che sono buoni solo per cucinare o semplicemente mozzarella e pomodoro.

La forma del cono invece si potrà realizzare o con carta di alluminio. Vediamo qualche ingrediente scelto per realizzarli in modo semplice.

Ingredienti

un rotolo di pasta sfoglia

una lattina di pomodori pelati

mozzarella

basilico

prosciutto cotto

olio extravergine d’oliva

origano

farina

un uovo

Ecco come deliziare il palato con questi squisiti coni di pasta ripieni da preparare in soli 5 minuti

Procedimento

Iniziare da un classico, preparando un sughetto da leccarsi i baffi. Prendere una padella e versare i pomodori, frullati con un mixer, con un filo d’olio, un pizzico di sale, di origano e qualche fogliolina di basilico. Cucinare il tutto per circa 10 minuti e durante la cottura inserire pian piano qualche spolverata di farina per far addensare il pomodoro.

Fare attenzione a non versare troppa farina insieme altrimenti si possono formare dei grumi o si può irrimediabilmente rovinare il sughetto.

Nel frattempo preparare i coni. Stendere la pasta sfoglia, tagliarla in modo da ottenere dei triangoli che dovranno rivestire i coni di alluminio. Dopo aver rivestito tutti i coni, prendere l’uovo sbattuto con una forchetta e spennellarlo su cono appena ottenuto.

I coni dovranno essere infornati per circa 10 minuti a 250°C su una teglia ricoperta da carta da forno.

Durante questo passaggio, prendere la mozzarella e il prosciutto e tagliarlo a pezzetti. Quando i coni saranno belli e pronti, riempirli con il prosciutto, la mozzarella e il sugo e lasciarli nel forno per circa 2 minuti, il tempo di far sciogliere la mozzarella.

