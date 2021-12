Tra le ricette più apprezzate della tradizione italiana, troviamo sicuramente quella dei cannelloni. Questo tipo di pasta al forno, che si può preparare in mille varianti, è l’ideale da servire durante pranzi domenicali o durante le festività.

Tuttavia, si tratta di un piatto molto elaborato che ha bisogno di tempo e pazienza per essere preparato. In questo articolo, vedremo alcuni errori da evitare per realizzare dei cannelloni perfetti come al ristorante.

Ecco 5 errori da evitare assolutamente per ottenere dei cannelloni stratosferici da leccarsi i baffi

Per fare degli ottimi cannelloni e ricevere complimenti ed apprezzamenti da parte dei nostri invitati, è necessario innanzitutto preparare un’ottima besciamella in casa. Infatti, il primo errore che spesso si commette è quello di non realizzare in casa la besciamella. Gli ingredienti ed i passaggi per realizzarla, infatti, sono talmente semplici che sarebbe un peccato non farlo.

Un altro errore da non commettere, invece, riguarda la pasta. In questo caso è importante sbollentarla prima di cuocerla in forno, per almeno due aspetti.

Anzitutto, precuocendo la pasta, eviteremo di stracuocere gli ingredienti della farcitura, che perderebbero sapore e sostanze nutritive.

In secondo luogo, grazie a questo passaggio i cannelloni resteranno morbidi e non diventeranno fastidiosamente croccanti. Una volta sbollentati i cannelloni, un passaggio da non dimenticare è quello di fermare la cottura. Una volta scolati al dente, infatti, questi andrebbero immersi in acqua ghiacciata, fatti asciugare e poi riempiti con il condimento.

Condimento e riposo

Per quanto riguarda il condimento, invece, vale il principio citato precedentemente rispetto ai prodotti di qualità. Se si opta, ad esempio, per il classico ripieno di ricotta e spinaci, ricordiamoci di acquistare gli spinaci freschi e non quelli surgelati. Utilizzando questi ultimi, infatti, rischieremmo di rendere troppo annacquati i nostri cannelloni. La ricotta, invece, dovrà essere rigorosamente fresca e di ottima qualità.

Se decidiamo di riempire i cannelloni con il ragù, sarebbe meglio evitare di utilizzare una salsa di scarsa qualità. Potrebbe essere più semplice fare un bel ragù fatto in casa, con pomodori freschi, condimenti equilibrati e carne di qualità.

Inoltre, anche per una questione estetica, bisogna riempire e distribuire il condimento in maniera omogenea. Sbagliando questo passaggio, infatti, rischieremmo di ottenere dei cannelloni bruciati in alcune zone o troppo piene di condimento in altre.

Infine, è importante far riposare i cannelloni prima di servirli, in maniera tale che essi possano compattarsi e stabilizzarsi nel sapore.

Quindi, ecco 5 errori da evitare assolutamente per ottenere dei cannelloni stratosferici da leccarsi i baffi.