Non è festa se in tavola non ci sono i cannelloni. Che sia la domenica, in vista della Pasqua o per un altro evento speciale, sono la scelta che non tradisce. Buoni e cremosi, si sperimentano in tantissime varianti e catturano lo sguardo e il palato.

Nella ricetta di oggi realizzeremo un’interessante e succulenta versione. Saranno un successo questi cannelloni della nonna, perché facili da preparare e gustosi come pochi. Il ripieno di radicchio e ricotta ci stupirà e forse così non li abbiamo mai provati finora. La composizione diventerà ancora più allettante con l’aggiunta di una strepitosa salsa allo zabaione di accompagnamento.

Non perdiamo tempo e andiamo alla scoperta della nostra ricetta coi fiocchi, svelando tutto l’occorrente per realizzarla.

Ingredienti

Ecco ciò che dovremo utilizzare per 4 persone:

12 pezzi rettangolari di pasta all’uovo;

500 g di radicchio rosso trevigiano;

250 g di ricotta vaccina;

80 g di burro;

30 g di mandorle a lamelle;

3 tuorli;

2 scalogni;

1 cucchiaio di zucchero;

15 cl di Marsala;

15 cl di brodo vegetale;

farina q.b.;

sale e pepe q.b.

Saranno un successo questi cannelloni della nonna dal ripieno particolare così facili da riuscire bene a tutti

Per iniziare prepariamo un tegame in cui soffriggiamo gli scalogni con 40 g di burro. Dopo averlo mondato e tritato, aggiungiamo anche il radicchio. Insaporiamo con un pizzico di sale e pepe e stufiamo tutto per circa 10 minuti. A fine cottura lasciamo raffreddare il radicchio e lo aggiungiamo alla ricotta in una terrina.

Ora pensiamo alla salsa allo zabaione. Prepariamo un’altra ciotola in cui versiamo i tuorli e lo zucchero. Sbattiamo tutto per bene e continuando a mescolare uniamo un cucchiaio di farina e gradualmente il brodo e il Marsala.

Aggiungiamo sale e pepe, poi cuociamo il composto allo zabaione a bagnomaria. Procediamo finché non otterremo una salsa abbastanza densa. Finita la cottura, aggiungiamo 20 g di burro a pezzi e lo amalgamiamo bene. Mettiamo per un attimo da parte lo zabaione e pensiamo ora ai cannelloni.

Lessiamo i rettangoli di pasta, poi li sistemiamo su un telo inumidito. Cominciamo a riempirli col ripieno al radicchio, dopodiché li arrotoliamo uno alla volta. Rivestiamo una teglia con carta da forno, la imburriamo leggermente e adagiamo i rotoli.

Dopo una spennellata di burro in superficie li cuociamo in forno caldo per 10 minuti a 180 gradi. Una volta pronti potremo sfornare i cannelloni e servirli accompagnati da qualche cucchiaio di zabaione e una manciata di mandorle.

Lettura consigliata

Per non buttare la sfoglia avanzata delle lasagne ecco qualche brillante idea in cucina per risparmiare sulla spesa