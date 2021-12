Tra i tanti piatti tipici del Natale, le lasagne sono forse quello che più spopola. Difficile trovare qualcuno a cui non piacciono, proprio perché sono ricche di gusto e croccantezza. La ricetta fatta in casa vuole che la base di partenza per il celebre piatto sia la pasta sfoglia.

Per questo, quando siamo al supermercato ci guardiamo attorno per vedere se è rimasta qualche confezione sugli scaffali. Una volta preparate le lasagne, però, capita che ci resti un po’ di pasta in più della quale non sappiamo cosa fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Liberarsene o lasciarla andare a male sarebbe un peccato, perché la potremmo utilizzare per molte altre deliziose ricette. Proprio per evitare gli sprechi, avevamo visto che con un semplice rotolo di pasta sfoglia possiamo fare una magia in cucina salvando cena e portafogli. Allo stesso modo, per non buttare la sfoglia avanzata delle lasagne, ecco qualche brillante idea in cucina per risparmiare sulla spesa.

Involtini primavera

Diamo un tocco di esoticità alle nostre ricette, realizzando dei deliziosi involtini primavera con la sfoglia che ci resta. Prepariamo innanzitutto un gustoso ripieno a base di verdure come sedano, carote e cipollotti, insieme a gamberetti o bocconcini di carne di maiale. Saltiamo tutto in padella con l’aggiunta di un goccio di salsa di soia e richiudiamo col nostro quadrato di sfoglia. Per finire, friggiamo gli involtini.

Fagottini ripieni

Un’idea sfiziosa e semplice da realizzare, i fagottini con la sfoglia sapranno sorprendere con gusto. Tutto quello che dovremo fare è sbollentare la pasta prima di farcirla.

Per gli ingredienti da utilizzare non avremo che l’imbarazzo della scelta. Potremmo preparare un ripieno coi fiocchi a base di ricotta e gamberetti, zucchine e scamorza o ai carciofi. Chiudiamo per bene i nostri sacchettini di pasta e siamo pronti per impiattare.

Per non buttare la sfoglia avanzata delle lasagne ecco qualche brillante idea in cucina per risparmiare sulla spesa

Chi ama i dolci conoscerà di certo il millefoglie. Ma chi ha detto che la ricetta classica non possa trasformarsi in un succulento piatto salato? Ci basterà cominciare realizzando una croccante impanatura per la nostra sfoglia a base di farina e pangrattato.

Una volta fritta dovremo solo pensare a come farcirla. Utilizziamo gli ingredienti che più ci piacciono: dai formaggi come robiola e mascarpone a prosciutto, tonno, salmone e olive nere o verdi. Il risultato ci sbalordirà.

Approfondimento

Non è la solita banalissima pasta al forno ma una variante croccante e cremosa così speciale che spopolerà nelle feste.