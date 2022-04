Per un pranzo o una cena diversa ma con i gusti che conosciamo, non c’è niente di meglio di un piatto di crespelle salate. Con l’aggiunta di verdure e formaggi freschi il risultato è assicurato. Se poi vogliamo, possiamo anche dargli quel tocco in più passandole al forno con un po’ di besciamella e otterremo un piatto che ci farà venire l’acquolina in bocca mentre lo prepariamo.

Ingredienti

Farina 00 100 g;

latte intero 400 g;

uova 2;

olio di semi 30 g;

asparagi 300 g;

spinaci 50 g;

pisellini 150 g;

caprino 200 g;

ricotta vaccina 300 g;

Parmigiano Reggiano DOP 150 g;

besciamella 350 g;

peperoncino fresco 1;

aglio 1 spicchio;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.

Per le vacanze proviamo subito questo piatto primaverile velocissimo e pronto da gustare

Cominciamo con la preparazione delle crespelle, mettendo tutti gli ingredienti necessari in una ciotola capiente o in un mixer. Mettiamo quindi le uova, l’olio di semi e il latte. Infine, uniamo la farina e mescoliamo tutti gli ingredienti con delle fruste sino a ottenere una pastella liscia e senza grumi. Mettiamo, poi, gli spinaci a bollire in poca acqua, sinché non saranno diventati piuttosto morbidi.

A questo punto dividiamo l’impasto in due parti uguali. In una ciotola mettiamo anche gli spinaci appena lessati e completamente strizzati. Azioniamo il mixer o il frullatore a immersione sinché non vedremo più i singoli pezzi di verdura e la pastella sarà diventata verde.

Ora la base delle nostre crespelle è pronta e possiamo quindi riscaldare la padella per cuocerle. Quando sarà bene calda, mettiamo un filo d’olio con della carta assorbente coprendo tutto il fondo della pentola. Poi versiamo un mestolo di pastella e distribuiamola su tutta la padella. Quando la crespella è pronta su un lato, giriamola su sé stessa e aspettiamo circa 1 minuto che si cuocia anche l’altro.

Continuiamo così siano a esaurire le due pastelle, ottenendo crêpe di 2 colori diversi.

Un fresco ripieno primaverile

Puliamo gli asparagi e lessiamoli nell’acqua bollente per circa 3 minuti, per poi trasferirli subito in acqua ghiacciata. Questo ci permetterà di preservarne colore e consistenza. Mettiamo dell’altro olio extravergine in una padella insieme a 1 spicchio d’aglio e al peperoncino. Quando sarà caldo, aggiungiamo anche gli asparagi e i pisellini.

Facciamo cuocere la verdura sinché non avrà raggiunto la consistenza desiderata e trasferiamo il tutto in un piatto per far intiepidire.

Nel frattempo mettiamo caprino, ricotta e Parmigiano in una ciotola. Aggiungiamo sale e pepe e incorporiamo i vari ingredienti. Mettiamo dentro anche le verdure e avremo ottenuto il nostro ripieno, quindi non ci resta che comporre.

Prendiamo una crespella alla volta e spalmiamo il ripieno su una metà, per poi richiuderla a triangolo. Mettiamole in una pirofila con un fondo di besciamella, che utilizzeremo anche per coprirle. Una spolverata di Parmigiano e inforniamo a 190° per 15 minuti circa. Poi tostiamo la superficie con il grill per altri 10 minuti ed ecco fatto.

Per le vacanze proviamo subito questo piatto delizioso e perfetto per la primavera.

Lettura consigliata

Come aiutare ossa, cuore e cervello cucinando un primo piatto prelibato in pochi minuti