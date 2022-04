È nella natura del nostro amico a 4 zampe avventurarsi anche negli angoli più impensabili. Chi vive con un gatto lo sa bene. Solitamente dorme ore e ore sul divano, riempiendo quest’ultimo di peli che, però, possiamo rimuovere facilmente con questa semplice mossa.

Altrimenti sarebbe capace di appollaiarsi anche sul mobile più alto della casa o, appunto, sui davanzali. È proprio insito nella natura del gatto il suo essere curioso e predatore e questo è anche il suo bello.

Che vivano in appartamento o in esterno, i gatti non perdono mai davvero la loro curiosità e il loro istinto predatorio. Saremo noi, quindi, a doverli proteggere da tutti gli eventuali pericoli che potrebbero trovare in casa.

Tra tutti spicca questa pianta, che molti hanno in casa, senza sapere che potrebbe essere pericolosa per cani e gatti.

Per non parlare di un altro punto dolente per chi ha un gatto in casa: il davanzale di balconi e finestre. Chissà quante volte abbiamo visto il nostro piccolo amico saltare sul davanzale e rimanere seduto per ore e ore in osservazione.

Per loro è normale, per noi è motivo di ansia

Questa tendenza del nostro gatto è scatenata da più fattori. Sicuramente la sua natura di predatore lo spinge a esplorare tutti i territori e, per lo stesso motivo, lo porta a voler stare più “in alto” degli altri.

Il problema è che, nonostante il gatto sia dotato di un equilibrio davvero eccezionale, vederlo lassù ci fa paura. Temiamo che possa cadere e, in qualche modo, farsi del male.

Vediamo, quindi, come impedire al gatto di salire sulla ringhiera del balcone con 3 trucchetti furbi che ci libereranno da questa angoscia

Il primo metodo utile per evitare che il gatto salti sulla balaustra è attaccarvi delle fioriere o dei vasi. In questo modo il gatto sarà scoraggiato dal lanciarsi ed eviterà di sistemarsi sul davanzale.

Se, però, neanche questo metodo dovesse rivelarsi utile, potremmo pensare di installare una rete protettiva sul balcone. La possibilità di posizionare un elemento come questo dipenderà molto dalla struttura del nostro balcone. Se la ringhiera lo permetterà, potremo inserire tra le sue aste una rete di protezione.

Altrimenti potremmo optare per dei pannelli in policarbonato, schermanti ma che lascino filtrare la luce del sole. Il gatto non riuscirà ad aggrapparsi a questi pannelli, poiché sono molto lisci. Ecco come impedire al gatto di salire sulla balaustra o sui davanzali, evitandogli eventuali cadute pericolose.

