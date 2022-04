I pianeti hanno una grande influenza sul nostro oroscopo e per fortuna la loro orbita li porta a dare un po’ del loro supporto a ogni segno. Ce ne sono alcuni, però, che sembrano avere un trattamento preferenziale, tanto da portargli una grande fortuna sia in amore che negli affari.

Da quest’anno fino al 2023 sarà soprattutto Giove a fare “figli e figliastri”, favorendo una coppia di segni, uno d’acqua e uno fuoco. Saranno questi i 2 segni che verranno baciati dalla fortuna nei prossimi mesi.

Un segno ricco, anche di passione

Quando pensiamo a una persona della nostra vita che sembra costantemente protetta dalla fortuna, probabilmente appartiene al segno dell’Ariete.

Anche quest’anno conferma la sua fama, portandosi dietro successi e opportunità già in primavera e sino al 2023. Ad aiutarlo c’è Giove, dal momento che sembra favorire questo segno di fuoco per un lasso di tempo piuttosto esteso.

Bisogna anche dire, però, che l’Ariete si farà trovare pronto per le opportunità in arrivo. Non avrà paura di prendere qualche rischio e fare qualche cambiamento radicale alla propria vita. Verrà ripagato col successo sotto forma di soddisfazione professionale e non solo. Infatti, le finanze andranno a gonfie vele.

Saranno questi i 2 segni inondati di soldi e baciati dalla fortuna tra 2022 e 2023

Tra il 2022 e il 2023 la fortuna non spetta solo ai segni di fuoco. Infatti, anche un segno d’acqua potrà vantare il favore di Giove e Saturno, lo Scorpione. In questo caso si tratta di una considerevole spinta nella giusta direzione che porterà i frutti dell’impegno per cui questo segno è rinomato.

Il successo sarà particolarmente evidente sul lavoro, dove verranno riconosciuti i suoi meriti con una promozione o un aumento di stipendio. Questa sarà l’occasione per portare avanti i suoi progetti che potrebbero anche portare affari d’oro. L’importante è continuare a esercitare prudenza con gli investimenti.

Quindi, soprattutto dal prossimo anno, lo Scorpione potrà godere di una buona stabilità economica, che gli consentirà anche di concedersi qualche lusso.

Potrebbe esserci qualche screzio con la famiglia o con il proprio partner, ma non è niente di irrisolvibile. Un po’ di attenzioni ricorderanno a chi gli è più vicino che lo Scorpione è un segno fedele e passionale.

