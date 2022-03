La primavera porta nuova energia nell’aria e a riceverla sono 5 segni fortunati. Saranno loro ad entrare nella bella stagione a gamba tesa, con le tasche piene e un cuore ricco d’amore. Potrebbe esserci qualche ostacolo lungo la strada, ma i pianeti li favoriscono ed è il momento di approfittare di ogni occasione.

I primi due segni dello zodiaco in testa verso il successo

Ariete e Gemelli insieme formeranno un duo primaverile davvero indistruttibile.

Il primo è spesso uno dei segni più fortunati dello zodiaco e anche a marzo non fa eccezione. Infatti, nonostante abbia già vissuto delle settimane positive ultimamente, dalla metà del mese le cose non faranno che migliorare. A coprirgli le spalle ci sono Giove e il Sole, che spingono l’Ariete verso il successo. Sul lavoro, questo potrebbe anche significare entrate inaspettate.

Che si tratti di lavoro o di studio, anche i Gemelli passeranno un periodo estremamente positivo. Forse i suoi progetti vedranno finalmente la luce oppure gli verrà riconosciuto il merito del proprio impegno. Oltretutto, questa ondata di fortuna continuerà anche per i prossimi mesi. È quindi il momento di approfittarne, anche in amore, dato che Venere e Marte gli strizzano l’occhio.

Ariete e Gemelli insieme ad altri 3 segni dominano lo zodiaco con la loro fortuna e grandi guadagni nel mese di marzo

Le cose potrebbero non essere altrettanto facili per il Sagittario, ma stringendo un po’ i denti i risultati arriveranno. Dopotutto, questo potrebbe voler dire dei cambiamenti radicali che richiedono quindi un momento di assestamento. Però, bando ai dubbi e buttiamoci in quel progetto che avevamo in mente da tanto. L’oculatezza negli affari tipica di questo segno farà il resto.

A seguire, nella lista dei più fortunati del mese, c’è il Cancro. È arrivato il momento di vedere ripagato il proprio impegno, anche economicamente. Potrebbe essere necessaria un’ultima spinta per convincere clienti o dirigenti, ma marzo gli sorride. Non gli mancano neanche le energie, soprattutto perché il Sole e Mercurio saranno dalla sua parte.

Invece, Marte e Venere favoriranno la Bilancia, portando stabilità e soddisfazioni in ambito lavorativo. Per poterlo raggiungere però c’è bisogno di fare delle scelte definite e concrete, anche nella propria vita personale. Orientiamo il timone verso ciò che conta davvero per noi e verremo ripagati con energia e voglia di creare.

Approfondimento

