Aprile è il mese in cui molti di noi si mettono in viaggio alla scoperta di posti nuovi. Che sia in campagna, al mare, in montagna oppure in una città d’arte, nel nostro Paese c’è bellezza in ogni dove. Senza dubbio, se c’è un luogo che tutto il Mondo ci invidia è Venezia. Questa città così elegante e maestosa è davvero unica e la sua atmosfera è magica. Durante le festività di Pasqua e il ponte del 25 Aprile le città d’arte sono prese d’assalto da orde di turisti italiani e stranieri. C’è l’imbarazzo della scelta sui numerosi punti d’interesse della città. Piazza e Basilica di San Marco, Palazzo Ducale e il Ponte dei Sospiri sono solo alcuni di essi. Se non abbiamo voglia di perdere tempo in infinite code per entrare dentro musei e palazzi storici, oggi vogliamo offrire un itinerario diverso.

Ecco 3 giardini incantevoli e poco conosciuti a Venezia perfetti da visitare in primavera oltre a San Marco e Palazzo Ducale

Forse non tutti sanno che Venezia possiede diversi parchi e giardini dalla bellezza unica. Il primo di cui vogliamo parlare si trova nel quartiere Castello, il più grande dei 6 sestieri di Venezia. Il giardino pubblico della Marinaressa è un piccolo luogo in cui recarsi per godere di una vista magnifica sulla città. La sua posizione spettacolare non è il suo unico punto a favore. Questo posto, oltre a un verde molto curato con fiori e piante colorate e rigogliose, ospita una serie di installazioni artistiche e sculture. Essendo ad ingresso gratuito, potremo cogliere l’occasione per ammirare una mostra a cielo aperto immersa in un paesaggio dalla vista a dir poco favolosa.

Giardini Papadopoli

Nel quartiere Santa Croce, adiacente a Piazzale Roma, sorgono questi giardini pubblici perfetti per perdersi in una giornata di primavera. I Giardini Papadopoli, sebbene di non grandi dimensioni, sono però molto ben curati, con aiuole colorate e fiorite. Potremo rigenerarci in questa piccola oasi a pochi passi dalla Stazione Santa Lucia. Con una splendida vista sul Canal Grande, questi giardini possiedono diverse specie di alberi, tra cui cipressi e cedri. Se vogliamo prenderci una pausa dal caos della città, questi giardini sono il luogo perfetto per rilassarsi su una panchina.

Giardini Reali

Ecco 3 giardini incantevoli e poco conosciuti che meritano assolutamente una visita. Tra questi mancano all’appello i Giardini Reali, il cui ingresso è libero e gratuito. Voluti da Napoleone ed inaugurati nel 1806, dopo un recente restauro sono tornati all’antico splendore che li contraddistingue. A pochi passi da Piazza San Marco, è una vera e propria isola verde nel centro di Venezia. Ordine, eleganza e pulizia caratterizzano questo luogo fuori dal caos cittadino. Amatissimi dalla Principessa Sissi, questi giardini permettono di passeggiare in libertà, rifocillarsi all’ombra delle piante e prendere un caffè nella splendida e romantica serra. Il vero fiore all’occhiello è la pergola in ghisa e ferro coperta da profumati e coloratissimi glicini.

Approfondimento

A un’ora da Napoli si trova uno dei borghi più belli d’Italia perfetto da visitare spendendo poco in un giorno di primavera