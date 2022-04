Ogni segno zodiacale ha determinate caratteristiche che lo predispongono ad avere uno specifico atteggiamento verso gli altri. Tutti loro hanno sia pregi che difetti, ma alcuni segni piacciono più di altri senza impegnarcisi e con assoluta disinvoltura. Per altri invece formare dei legami di qualsiasi tipo risulta piuttosto difficile a causa del proprio carattere e delle proprie priorità. Ovviamente, in entrambi i casi non si tratta di una benedizione o una condanna certa, ma questo potrebbe spiegare perché le persone tendono sempre ad avvicinarsi o ad allontanarsi da noi.

Una questione di attrattiva

Ci sono diversi segni che lasciano subito un’impressione positiva sugli altri, attirandoli e sé. Tra questi ci sono il Toro e i Pesci, entrambi con caratteri pacati e piuttosto accomodanti che, quindi, non irritano neanche le persone più difficili. Quando si parla di essere amati, però, c’è un segno che si distacca leggermente dagli altri per la propria estrosità e anticonformismo. Questo suo modo di fare originale e fuori dagli schemi attira chi gli sta intorno, soprattutto chi ha un carattere meno deciso del suo.

Infatti, uno dei grandi difetti di questo segno è il suo individualismo, che lo porta a perseguire i propri obiettivi senza curarsi delle opinioni altrui. Questo segno è l’Acquario, un segno d’aria in continua evoluzione. Nonostante il suo individualismo, però, dimostra spesso una certa empatia e attenzione verso gli altri, tanto da fargli guadagnare l’affetto di tanti. Dopotutto, questo è anche uno dei due segni più intelligenti dello zodiaco.

Ecco svelato quali sono i 2 segni più amati e i più odiati dello zodiaco e perché

L’intelligenza però non porta necessariamente a guadagnare l’affetto e la stima altrui. Ne è un chiaro esempio lo Scorpione, uno dei segni più incompresi di tutto lo zodiaco. Forse è perché si tratta spesso di persone passionali dai sentimenti molto intensi che possono portare sorpresa e poi distacco. Infatti, anche se amano con intensità, lo possono dimostrare con una certa gelosia e una costante voglia di competizione.

Infatti, non c’è cosa che lo Scorpione ami di più che avere ragione e quando riceve un trattamento secondo lui ingiusto, difficilmente rinuncerà alla vendetta. Fa anche molta fatica a fidarsi e questo pone una barriera tra lo Scorpione e quelli che potrebbero essere i suoi amici, i suoi partner e i suoi colleghi. Ecco svelato quali sono i 2 segni in cima e in fondo alla classifica dei più apprezzati. Altri segni che spesso appartengono a quest’ultima categoria sono i Gemelli, il Cancro e la Vergine.

